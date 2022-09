Teaser Wer dachte, dass Doom schon der Gipfel der Metal-Shooter sei, den will das Stockholmer Studio The Outsiders eines besseren belehren. Dennis verrät, warum. Und schlüsselt auf, ob das Vorhaben gelingt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Musikgeschichte ist gespickt mit Meilensteinen und interessanten Entwicklungen. Aus größeren Strömungen entstehen Subgenres, die bisweilen gerne mal über ihre Väter hinauswachsen. Das mag bei Metal vielleicht nicht komplett der Fall sein, aber es ist unbestreitbar, dass die elektrogitarrenlastige Gangart mindestens auf dem selben Level wie Rock angelangt ist. Das ist auch der enormen Bandbreite geschuldet, ob Heavy Metal, Black, Thrash, Symphonic, Industrial, Nu und all die anderen Unterarten, hier findet jeder seine Schublade.Auch auf Videospiele hat Metal durchaus Einfluss genommen, das prominenteste Beispiel dürfte die-Reihe sein. Ergibt ja auch Sinn: Schnelles Geballer passt einfach perfekt zu flotten Riffs. Doch die Stockholmer Entwickler von The Outsiders wollen noch mehr. Viel mehr. Also haben sie für ihren Rhythmusshootereinige Metal-Größen eingekauft und wollen euch im Takt Dämonen zurück in die Hölle schicken lassen.Wie genau dieser Ansatz funktionieren soll, welche Musiker mit von der Partie sind und wie gut sich Hellsinger eigentlich spielt, wenn man das Taktgefühl einer Kartoffel hat, all diese Fragen beantwortet Dennis in dieser Ausgabe der Viertelstunde. Gespielt hat er übrigens auf einer PS5, im Gegensatz zu seiner Preview , die er auf dem PC mit Maus und Tastatur bestritten hat.