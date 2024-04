Indika: Story-Trailer zum surrealen Adventure über eine Nonne und den Teufel

PC Xbox X PS5

Indie-Entwickler Odd Meter und Publisher 11bit haben rund eine Woche vor Release einen neuen Trailer für das 3D-Adventure Indika veröffentlicht. Der Trailer vermittelt vor allem ein Gefühl für die ansehnliche Grafik, aber auch die Stimmung des Spiels, denn darin sinniert die Nonne Indika darüber, dass ihre Situation unfair sei. Den Gedanken der Fairness greift ihr Begleiter, der Teufel selbst, nur zu gern auf.

Dass Indika den Teufel hört und mit ihm reden kann, ist die große Besonderheit der Protagonistin, die im Zuge des Spiels ihr Konvent für eine Aufgabe verlässt und dabei eine Geschichte im Russland des 19. Jahrhunderts erlebt, die von den Machern als "wilde Mischung aus einer Komödie und Tragödie" beschrieben wird. Die Demo beim Steam Next Fest zeigte sich dabei auch verspielt mit einem Soundtrack mit elektronischen Elementen sowie Sounds und Effekten beim Einsammeln von Collectibles, die direkt aus der 16-Bit-Ära stammen könnten.

Spielerisch galt es bei der Erkundung in der Demo zum Beispiel, eine Leiter zu finden und diese an die richtige Stelle zu wuchten, damit die Protagonistin durch ein Loch im Dach in einen verschlossenen Raum kommt. In einer surrealen Szene wurde der Raum in die Länge gezogen und Teile der Umgebung veränderten ihren Platz, solange sie den Teufel hörte. Haltet ihr jedoch einen Knopf zum Beten gedrückt, verwandelt der Raum sich zurück in seine normale Form. So wurden die sich beim Wechsel der Welt bewegenden Teile des Levels zu Plattformen, die Indika zu einer sonst nicht erreichbaren Stelle trugen.

Indika erscheint am 2. Mai 2024 zunächst für den PC.