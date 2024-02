Sony schließt Studio in London und entlässt 900 Angestellte

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Jahr 2024 produzierte bisher vor allem durch Entlassungen in der Gamesbranche Schlagzeilen. Nun reiht sich auch Sony in diese Riege ein. So sollen 900 Angestellte das Unternehmen verlassen, das entspricht acht Prozent der Belegschaft.

Das Sony-Studio in London wird sogar ganz geschlossen. Es entwickelte unter anderem SingStar, EyeToy, sowie Blood and Truth für Sonys erste Virtual-Reality-Brille.

Ebenfalls betroffen von den Entlassungen sind laut dem Spielejournalisten Jason Schreier Insomniac Games (Spider-Man), Naughty Dog (The Last of Us), Guerrilla Games (Horizon - Zero Dawn) und Firesprite (Horizon - Call of the Moutain). Bei letzterem Studio war angeblich ein neues Twisted Metal in Entwicklung, das eingestellt worden sein soll.