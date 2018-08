GC 2018: Blood and Truth angespielt – Auf der Suche nach der VR-Wahrheit

PS4

Allen VR-Kritikern zum Trotz: Tot sind die Virtual-Reality-Brillen noch lange nicht. Ob Oculus Rift, HTC Vive oder PSVR, für jede der Brillen befinden sich zahlreiche Spiele in der Entwicklung. Auf der Gamescom 2018 konnte ich bei Sony den Shooter Blood and Truth ausprobieren, der auf der VR-Demo The London Heist aufbaut.

Blood and Truth funktioniert in etwa wie das vor wenigen Monaten veröffentlichte Bravo Team. Anstatt mich frei durch die linearen Levels zu bewegen, richte ich meinen Blick einfach zum nächsten Wegpunkt, mit einem Klick auf die Move-Taste des Move-Controllers laufe ich los. Anders als in dem Militärshooter wechselt die Perspektive nun aber nicht aus der Ego- in die Außenansicht. Das allerdings war für mich zumindest kein Problem. Ich habe Blood and Truth bisher als durchweg magenfreundlich wahrgenommen.

Die Immersion ist trotz fehlender freier Bewegung gegeben. Zum einen bietet das Spiel unter der Playstation-VR-Brille einen guten, aber nie zu starken 3D-Effekt mit sauberer grafischer Darstellung. Zum anderen werden aber auch die Move Controller sinnvoll eingesetzt. Um die Pistole zu zücken, muss ich nach unten blicken und sie aus dem Holster ziehen. Nach stärkeren Waffen wie Maschinenpistolen greife ich hinter meinem Rücken, nachgeladen wird mit der zweiten Hand, in dem ich mit ihr nach einem neuen Magazin greife und dieses in die Waffe führe.

Handgranaten werden darüber hinaus wie selbstverständlich mit einem lockeren Schwung aus dem Handgelenk geworfen, und das Zielen mit einer Pistole ist stabiler, wenn wir sie mit zwei Händen halten. Zusätzlich lässt sich auch noch eine zeitlich begrenzte Bullet Time aktivieren, was insbesondere in hitzigen Gefechten überlebenswichtig werden könnte.

Bei der Genauigkeit der Bewegungssteuerung gab es noch ein paar Probleme, die aber auch mit der Beleuchtung in der Messehalle zusammenhängen könnten. Meine Waffe zuckte wenige Male etwas nervös hin und her, als hätten Kamera und PSVR die Synchronisierung verloren. Nach wenigen Sekunden abwarten ging es jedoch stets wieder.

Anders als in Bravo Team kämpft ihr in Blood and Truth nicht mit Soldaten gegen Rebellen, sondern als Polizist gegen waschechte Gangster. Die kommen in den Hinterhöfen Londons nämlich aus allen Löchern gekrochen und eröffnen gleich das Feuer auf uns. Was genau hier aber der Auftrag ist – außer natürlich die bösen Gangster über den Haufen zu schießen – konnte ich bisher noch nicht herausfinden. Im Zweifel könnte es aber auch ziemlich egal sein, solange die Spielmechanik gut genug funktioniert.