Blood and Truth: PSVR-Titel erhält Verbesserungen auf PS5

Noch letzte Woche verkündete Sony, dass PS5-Spiele nicht kompatibel zur Playstation VR sein werden. Wenn ihr also Spiele wie Hitman 3 in Virtual Reality erleben wollt, dann müsst ihr zur abwärtskompatiblen PS4-Fassung greifen. Dank der Mehrleistung der Playstation 5 sollen VR-exklusive Titel aber trotzdem Verbesserungen erfahren, so wie es bei einigen PS4-Titeln auch der Fall ist. Beispielsweise läuft Dark Souls 3 auf der neuen Konsole mit flotten 60 Bildern pro Sekunde.

Wie das Playstation London Studio nun bekannt gegeben hat, wird auch der Rail-Shooter Blood and Truth (im Test, Note: 8.0) auf der PS5 in einer verbesserten Version laufen. So wird der Titel in höherer Auflösungen über die Brille flimmern, dazu soll die Bildrate auf bis zu 90 Bilder pro Sekunde ansteigen. Außerdem seien die Texturen detaillierter und von allen Assets werden standardmäßig die bestmöglichen verwendet. Diese Upgrades gelten sowohl für das Hauptspiel als auch für alle erschienenen Gratis-Erweiterungen.