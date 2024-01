Montagmorgen-Podcast #517

Teaser Jörg und Hagen lassen sich nochmal Palworld durch den Kopf gehen, das Making Of zu Staffel 3 von The Witcher weckte überraschende Gefühle in Jörg und es erreichten uns viele Fragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hallo und herzlich Willkommen, schön dass ihr wieder den weg hinter dem Montag gleich links gefunden habt, als Belohnung für diese Mühen wartet hier noch frisch dampfend aus den Mikrofonen der Montagmorgen-Podcast. In dieser Folge beschäftigt uns Anfangs noch Jörgs jüngste Ausgabe von Die Viertelstunde mit Palworld, bevor wir prüfen, ob wir uns noch an das letzte Wochenende erinnern, in die GG-Glaskugel schauen und natürlich eure User-Fragen beantworten, so gut es uns möglich ist. Ja: Auch ein Jörg und/oder ein Hagen haben nicht die Antwort auf alles.

Die Timecodes dieser Folge: