Banishers: 15 Minuten Gameplay zum Geisterjäger-RPG von Don't Nod

Geistersuche, Kämpfe und ein Boss

PC Xbox X PS5

Publisher Focus Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Banishers - Ghosts of New Eden mit rund 15 Minuten unkommentierten Spielszenen veröffentlicht. In dem Action-RPG von Don't Nod spielt ihr Red mac Raith, der sich im Jahr 1695 als Geisterjäger durch New England reist, gemeinsam mit dem Geist seiner jüngst getöteten Partnerin Antea Duarte.

Im Trailer seht ihr, wie Red den frühen Auftrag annimmt, den Gerüchten um ein Biest in den Wäldern nachzugehen (der Charakter ist zu dem Zeitpunkt erst auf Stufe 2). Erst vor kurzem verschwand eine Gruppe Flüchtender im Wald, die nun ebenfalls zu den Opfern des Biests zählen. Die Auftraggeberin glaubt dabei nicht an einen Geist, sondern an einen normalen Bären. Zuerst bewegt sich Red durch ein Lager, spricht mit der Stimme von Antea in seinem Kopf und beschafft sich von einer der Bewohnerinnen eine Muskete. Danach springt das Geschehen in den Wald. Durch Aktivierung einer Art Geistersicht (bei der Anteas Erscheinung Red überlagert) sieht der ganze Wald verwandelt aus, doch als die Sicht wieder deaktiviert wird, kann auch Red einen Höhleneingang unter einem riesigen Baum betreten (zuvor waren für ihn weder Baum noch Höhle da).

Red untersucht tote Wölfe auf Spuren der Bestie und muss dann gegen Geister kämpfen, die in die toten Wölfe schlüpfen und ihn in der Gestalt angreifen. Red selbst nutzt im Kampf häufiger die Muskete. Auch hier kann man sich quasi in den Geist von Antea verwandeln und im Nahkampf zuschlagen. Für beide Charaktere zeigt das HUD auch separate Balken – wobei der von Anteas einer Spezialleiste gleichkommt: Mit jedem ihrer Angriffe leert sich die Anzeige, doch Treffer mit Red füllen sie wieder auf. Mit dem Mix aus Suche nach Spuren und Kämpfen geht es weiter, bis Red bei Minute 9 auf das Biest trifft und ein stark zusammengeschnittener Bosskampf mit drei Phasen beginnt. Doch mit dem Sieg über den Geist ist die Aufgabe noch nicht vorbei, denn es wartet noch eine Entscheidung auf Red. Eine gewisse Person zu verschonen soll dabei Anteas "Abstieg" voranbringen, sie zu Opfern jedoch ihre Wiederbelebung.