Banishers: Gameplay-Trailer zum Geisterjäger-RPG von Don't nod

PC Xbox X PS5

Im Zuge des Summer Game Fest-Livestreams wurde ein erster Gameplay-Trailer zum neuesten Action-Rollenspiel von Dontnod (Life is Strange, Vampyr) gezeigt. In dem Titel spielt ihr den Banisher (also Geisterjäger) Red, dessen Geliebte und Banisher-Kollegin nach ihrem plötzlichen Tod ebenfalls zum Geist wird. In ihrer spektralen Form begleitet sie euch und sinnt auf Rache. Dazu verbannt ihr weiter andere zornige Gespenster und werdet teils vor die Wahl gestellt, wie ihr mit den Seelen verfahren wollt.

Banishers soll Ende diesen Jahres für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.