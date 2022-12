Banishers - Ghosts of New Eden: Neues Projekt von Don't Nod enthüllt

PC Xbox X PS5

Der Publisher Focus Entertainment nutzte ebenfalls die Veranstaltung The Game Awards 2022, um ein neues Projekt anzukündigen. Nach der Zusammenarbeit beim Action-RPG Vampyr (im Test, Note: 8.5) kooperieren die Franzosen erneut mit dem ebenfalls in Paris ansässigen Studio Don't Nod, deren bisher einflussreichstes Werk wohl das Story-Adventure Life is Strange (im Test, Note: 8.0) sein dürfte.

Das jetzt angekündigte Action-RPG Banishers - Ghosts of New Eden soll das ambitionierteste Projekt in der Historie beider Firmen darstellen und versetzt euch in das Jahr 1695:

Antea Duarte und Red mac Raith sind Liebende und Banishers, Geisterjäger, die geschworen haben, die Lebenden vor der Bedrohung durch Geister und Gespenster zu schützen. Nach einer katastrophalen letzten Mission wird Antea tödlich verwundet und wird zu einem der Geister, die sie verabscheut. In der verwunschenen Wildnis Nordamerikas sucht das Paar verzweifelt nach einem Weg, um Antea aus ihrer neuen Lage zu befreien.

Als Banisher ist es eure Aufgabe, mit Hilfe eures Verstands, euren neu gewonnenen spirituellen Kräften und Notfalls auch mit Waffengewalt Gespenster und andere übernatürliche Wesen zu besiegen und zu verbannen. Dabei werdet ihr häufig vor moralische Entscheidungen gestellt, die "die Geschichte, die Welt und das Schicksal aller Charaktere, ob tot oder lebendig, beeinflussen". Den passenden Trailer findet ihr unterhalb dieser News.

Banishers - Ghosts of New Eden soll Ende 2023 für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Spiel jetzt schon auf eure Steam-Wunschliste setzen.