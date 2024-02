Banishers: Überblick zu Entscheidungen und Kämpfen des Geisterjäger-RPGs

PC Xbox X PS5

Entwickler Don't Nod hat einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Banishers - Ghost of New Eden veröffentlicht. Im Spiel erkundet ihr einen fiktiven Landstrich in Nordamerika im Jahr 1695. Die Siedler sind dabei mit Geistern, Flüchen und anderen Übernatürlichen Bedrohungen konfrontiert, die ihr als Banisher Red austreiben sollt. Red wird dabei unterstützt vom Geist seiner kürzlich verstorbenen Geliebten Anthea, die ebenfalls Banisher war.

Der neue Trailer gibt euch Einblicke in die Spielwelt, in Entscheidungen im Verlauf von Quests, ins Kampfsystem und die materiellen Skills von Red sowie die übersinnlichen von Anthea.

Banishers - Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.