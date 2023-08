Starship Troopers - Terran Command: Raising Hell erscheint im Herbst

PC

Das Echtzeittaktikspiel Starship Troopers - Terran Command (im Spiele-Check) fängt die Atmosphäre des ersten Kinofilms von 1997 hervorragend ein und hatte uns auch spielerisch überzeugt. Nach einem kostenlosen Inhaltsupdate wurde jetzt die Erweiterung Raising Hell angekündigt, die noch diesen Herbst erscheinen soll. Sie wird neue Einheiten, Missionen und eine neue Landschaft bringen. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Raising Hell greifen die Bugs den rohstoffreichen und damit kriegsrelevanten Lava-Planeten Gehenna an. Die Föderation ist jedoch im Orbig, um die Ressourcen und die spärliche Bevölkerung zu schützen. Der perfekte Job für die Mobile Infanterie.

Der Fokus der Erweiterung ist mit insgesamt sieben neuen Missionen der Singleplayer. Zu den neuen Einheiten gehören die "Powered Suit Incinerators" und die "Powered Suit Officers", außerdem bekommt ihr Zugriff auf Söldner und Einheiten von der Vilon Station. Ihr seht euch aber auch neuen Gegnern gegenüber, zum Beispiel geschickte "Stinger" die heiße Projektile verschießen, flugfähige "Pyroflies" und monströse "Immolöators". Die neue Umgebung wird, passend zum Planeten, sehr feurig werden.

Das Hauptspiel Starship Troopers - Terran Command ist letztes Jahr gestiegen und konnte mit 88% positiver Reviews auf Steam auch die Spielerschaft überzeugen. Es handelt sich um einen der größten Erfolge von Publisher Slitherine und Entwickler The Aristocrats. Die Anführer der Mobilen Infanterie haben mittlerweile über 500 Millionen Bugs getötet, mehr als 6 Millionen Schlachten geschlagen, über 50 Millionen Soldaten in der Schlacht um Klendathu verloren und über 250 Items in den Steam Workshop eingestellt.