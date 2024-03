Starship Troopers: Terran Command - Urban Onslaught angekündigt

PC

Nach dem feurigen Starship Troopers: Terran Command - Raising Hell (im Check) haben Slitherine Software und The Aristocrasts jetzt mit Urban Onslaught den zweiten kostenpflichtigen Haupt-DLC für das im Check voll überzeugende Echtzeittaktikspiel Starship Troopers: Terran Command (im Check) angekündigt. Darin kämpft die Menschheit in der Stadt eines neuen Planeten in einer acht Missionen umfassenden Kampagne gegen die Bugs. Urban Onslaught soll bereits im Juni erscheinen. Den Teaser-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Ihr versucht mit der Mobilen Infanterie die zerstörten Städten von den Käfern zu reinigen. Neben der neuen Umgebung und den neuen Karten wird es auch acht neue Einheiten für den Spieler, darunter mechannisierte Raketenwerfer, vier neue Bugtypen und zwei Challenge-Missionen geben.

Die beworbenen DLC-Features sind:

Ein neuer Planet mit einer neuen Umgebung: Zerquetscht Bugs in den Straßen der Stadt, befreit einen großen Flughaufen, säubert Gebäude und kämpft euch durch Keller, Kanäöe und die Metro.

Story-Kampagne mit acht Missionen, die offene Karten mit taktischen Freiheiten in den Mittelpunkt rücken sollen.

Zwei neue Challenge-Missionen.

Acht neue Spielereinheiten wie mechanisierte Raketenwerfer, schwebende Maschinenkanonen und fliegende Kanonenboote.

Vier neue Bugs

