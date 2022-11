Starship Troopers - Terran Command: Kostenloses Inhaltsupdate erschienen

PC

Das Echtzeittaktikspiel Starship Troopers - Terran Command konnte im Spiele-Check voll überzeugen. Denn es ist laut Checker Vampiro nicht nur spielerisch sehr gut gelungen, sondern vermittelt auch hervorragend die Atmosphäre des Filmklassikers Starship Troopers von 1997. Mit Chemical Reaction ist heute ein kostenloses Inhaltsupdate für das Spiel von The Aristocrats erschienen.

Teil des Updates ist die neue Einheit Chemical Trooper, die ihr vorerst nur in den drei neuen Szenarien nutzen könnt. Zwei der Szenarien nutzen das neue Highscore-System. In Chemical Reaction müsst ihr ein Chemielabor von Bugs säubern. In Lethal Propellant müsst ihr immer weiter in einem Canyon vorrücken und ihn von Bugs und ihren Hives befreien, werdet aber auch immer wieder von hinten angegriffen. Expanding Gases ist eine neue Survival Mission, in der ihr eine Bugwelle nach der anderen abwehren müsst. Das wird immer schwieriger. Für die Bugbeseitigung bekommt ihr aber auch Punkte, mit denen ihr Unterstützung anfordern und weitere Areale freischalten könnt. Eine große Verbesserung ist das neue Target Priotity setting (TPS). Damit könnt ihr jedem Squad befehlen, bevorzugt einen bestimmten Gegnertyp, statt schlicht des nähesten Käfers, anzugreifen. Zum Beispiel könnt ihr eure Sniper bevorzugt auf Spitter schießen lassen, was euch von etwas Micro-Last befreit.

Falls ihr euch noch nicht zur Mobilen Infanterie gemeldet habt, ist das Update vielleicht ein Anlass. Einen ersten Einblick könnt ihr euch direkt unter dieser News im englischsprachigen VOD von GG-User Vampiro machen (Chemical Reaction und Expanding Gases).