Spiele-Check von Vampiro

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gut getimte Luftschläge haben nichts von ihrem Charme verloren.

Starke Kampagnen

Die neuen Söldner-Einheiten sind auch gute Konter zu den neuen Bugs.

Neuigkeiten auf dem Schlachtfeld

Das Federal Network ist wieder auf Sendung.

Auf Gehenna geht es zu wie in Island, achtet also auf die Einschlagszonen!

Fazit

Echtzeitstrategie

Für Einsteiger bis Profis

Einzelspieler

Preis: 9,75 Euro

In einem Satz: Starke Erweiterung für alle Mobilen Infanteristen des Basisspiels.

Das Echtzeitstrategiespiel Star Ship Troopers: Terran Command (im Check) mit seinem authentischen Film-Flair des Klassikers von 1997 und den guten Mechaniken hatte mich direkt zum Release begeistert. Die kostenlose Mini-Erweiterung Chemical Reaction war eine willkommene Zwischenmahlzeit. Mit Feuereifer habe ich mich nun auf die Kampagnen-Erweiterunggestürzt.Die neue Kampagne dreht sich um den ressourcenreichen Planeten Gehenna. Die HephaeStar Corporation gewinnt dort für den eigenen Profit und die Mobile Infanterie Kraftstoffe. Die bibelfesten unter euch werden wissen, dass der Name Gehenna keinen Urlaubs-Hotspot verheißt. Auch wenn es auf dem vulkanischen Planeten ziemlich heiß wird. Und natürlich gibt es ein Bug-Problem, das die Versorgungssicherheit gefährdet. Zum Glück kommandiert ihr keine Touristentruppe, sondern eine Division der Mobilen Infanterie. Dabei hat HephaeStar doch eine eigene Söldnerarmee. Überhaupt macht ihr in der sozusagen Einführungsmission auf Vilon Station im Orbit um Gehenna eine merkwürdige Beobachtung. Auf dem Weg zur Staatsbürgerschaft befolgt ihr aber natürlich brav Befehle!Die weiteren Missionen finden auf Gehenna statt, sei es ober- oder unterirdisch. Ihr steuert dabei immer wieder den Trupp von Söldnerführer Fraser, erlebt die Geschichte also aus mehreren Blickwinkeln, bis es schließlich in der letzten Mission zum großen Finale kommt. Die selbst erdachte, gute und mit den Rechteinhabern abgestimmte Story wird durch Dialoge, Funksprüche und natürlich das Federal Network mit seinen Propagandanachrichten atmosphärisch wieder klasse rübergebracht. Auch der Soundtrack ist erneut ausgezeichnet.Die Erweiterung richtet sich an Spieler des Hauptspiels. Neue Einheiten werden der Enzyklopädie hinzugefügt, auf ein "Steuerungstutorial" wird aber zum Glück verzichtet. Durch den Fronturlaub leicht eingerostet musste ich mich in der zweiten Mission, in der es schon richtig zur Sache geht, dann erstmal reinfinden. Das klappte aber schnell und letztlich problemlos.Das hervorragende Kampfsystem zeichnet sich weiter dadurch aus, dass ihr auf Positionierung und den richtigen Einheitenmix achten müsst. Dazu ist der Einsatz der Spezialfähigkeiten wie Granaten und Luftschlägen schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad erforderlich. Und natürlich müsst ihr immer mal aggressiv pushen, nicht nur in zeitkritischen Abschnitten. Die mehrstufigen Missionen sind für den normalen Schwierigkeitsgrad geradezu perfekt gebalanced. Ich werde gefordert, scheitere auch mal, komme dann aber mit umso größeren Erfolgserlebnis insgesamt gut und ohne jeden Frust voran. Oft erreiche ich den nächsten Außenposten oder eine Auffrischungsmöglichkeit für die Truppen im gerade noch ausreichenden letzten Moment.Raising Hell setzt einerseits auf bekannte Einheiten und Bugs. Ihr seht euch aber auch neuen Käfern gegenüber: Schon früh im Spiel begegnet ihr den schießenden Stingers, bei denen ihr besonders auf euer Range-Management achten müsst. Ziemlich stark sind die fliegenden Pyroflies. Ebenfalls aus der Luft greifen euch die Bomberbee an. Die solltet ihr schnell ausschalten, denn es sind Kamikaze-Bugs die beim Aufprall explodieren. Dann wären da noch die ziemlich großen Immolators. Das sind quasi riesige Spinnen mit feurigem Hinterteil, die vor ihrem Tod noch suizidal auf eure Einheiten zurennen und explodieren.Im Arsenal der Söldner und von Vilon gibt es mit den Engineering Bipeds das passende Gegenmittel: Das sind von einem Piloten gesteuerte, nahkampftaugliche Arbeiter-Mechs, die gegen Feuerschaden immun sind. Dazu können sie sich selbst reparieren, Geschütze aufbauen und mittels Elite-Fähigkeit losrennen und dabei eine Feuerwand hinterlassen. Die Rambo-mäßigen Shredder Mercs sind eine Ein-Mann-Einheit, die eine Gatling Gun trägt und diese auf einem Tripod montiert optional auf Kosten der Bewegungsfähigkeit noch effektiver einsetzt. Sie "shredden" sich durch Bugs, vor allem auch durch die fliegenden Plagegeister. Bei den bereits früh verfügbaren Frag Mercs wechselt ihr situativ zwischen Shotguns mit kurzer Reichweite und Frag-Granaten mit größerer Reichweite. Als Eliteeinheit platzieren sie Minen.Aber auch die Mobile Infanterie bekommt mit den extrem schnellen Powered Suit Officers und den mit einem Flammenwerfer ausgestatteten Powered Suit Incinerators. Beide konnte ich allerdings erst spät im Spiel einsetzen und hoffe, sie in einer kommenden Erweiterung wiederzusehen.Neben Bugs müsst ihr euch auch mit dem Planeten auseinandersetzen. Ziemlich oft gibt es kleine "Minivulkanflächen", die getriggered werden, sobald eine Einheit drüberläuft. Kurz darauf schießen sie Feuer in die Luft. Ihr solltet dann keine Einheit darauf stehen oder als Nachzügler drüberlaufen lassen. Auf manchen Karten gibt es Vulkane, die mit ordentlich Rumms ausbrechen. Über markierte Kreise erfahrt ihr, wo die hochgeschossene Lava landen wird. Habt ihr dort noch Einheiten, solltet ihr sie schnell bewegen.Nach rund sechs Stunden hatte ich die Kampagne beendet. Die auch zum Nachdenken anregende Story wird mit einem guten Pacing erzählt. Das neue, vulkanische Setting ist nicht nur optisch ansprechend, sondern fordert von euch immer wieder ein erhöhtes Bewusstsein für die Umgebung. Die neuen Einheiten fügen sich gut ein, vor allem der Arbeiter-Mech hat mir gefallen. Auch der Film-Flair wird wieder super transportiert. Die Mechaniken sind wie im Hauptspiel kompromisslos gut. Und kann ich Raising Hell ein größeres Kompliment aussprechen, als dass ich es kaum erwarten kann, bis The Aristocrats hoffentlich bald die nächste Erweiterung rausbringen?Bis dahin vergnüge ich mich vielleicht sogar mit der Achievement-Jagd, die per Patch auch für das Basisspiel nachgereicht wurden, und einem höheren Schwierigkeitsgrad! Damit sollte klar sein: Wenn euch Terran Command schon gut gefallen hat, ist der Kauf von Raising Hell ein No-Brain(er)-Bug. Alle anderen Strategen sollten unverzüglich zum Spielen des Basisspiels antreten.