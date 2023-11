TIGA Awards: Starship Troopers: Terran Command bestes Strategiespiel 2023

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der britische Publisher Slitherine war mit zwei Titeln bei den prestigeträchtigen British TIGA Awards 2023 vertreten (wir berichteten). Starship Troopers: Terran Command von The Artistocrats und Slitherine konnte sich den Sieg in der Kategorie "Best Strategy Game 2023" sichern. Für Leser von GamersGlobal dürfte das keine komplette Überraschung sein, hatte das Bugfest doch bereits im Spiele-Check voll eingeschlagen (Starship Troopers: Terran Command im Check) und vor allem in Sachen Mechaniken und Filmflair des Klassikers von 1997 gepunktet. Aktuell kämpft sich Vampiro für den nächsten Check durch die frisch erschienene Erweiterung Raising Hell (wir berichteten).