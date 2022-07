PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Höhenunterschiede spielen eine wichtige Rolle.

Federal Network und Missionsdesign

Gekämpft wird in verschiedenen Settings, hier einer Mine ohne eigener Basis.

The Bug stops here: Taktische Gefechte

Das Federal Network hält alle Bürger und solche, die es werden wollen, stets gut informiert.

Ein heroisches Rückzugsgefecht. Geschütze dürft ihr nur auf festem Untergrund bauen.

Fazit

Echtzeitstrategie

Für Einsteiger bis Profis

Einzelspieler

Preis: 24,99 Euro

In einem Satz: Wuchtige Echtzeitstrategie mit taktischem Anspruch und Film-Flair

von 1997 gehört (ungeschnitten) zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Umso mehr habe ich mich auf das Echtzeitstrategiespielvon The Aristocrats gefreut, die durch ihre-Reihe halbwegs bekannt sind.Als Speerspitze der Menschheit nehmt ihr mit der Mobilen Infanterie den Kampf gegen die Bugs auf. Ob Starship Troopers sich in die Reihe mäßiger Filmadaptionen gesellt oder ich jetzt erst recht Feuer und Flamme für die Mobile Infanterie bin, verrate ich euch in diesem Durchgespielt-Check.Eine Tutorialmission auf Klendathu führt euch in die Steuerung des squadbasierten RTS ein, ein gutes Handbuch gibt es auch. Es folgen 19 Kampagnenmissionen auf dem Minenplaneten Kwalasha, für die ich gut 15 Stunden gebraucht habe. Einmal absolviert, könnt ihr die Szenarien jederzeit erneut angehen. Dazu kommen noch zwei Herausforderungsszenarien. Zwischen den Missionen werdet ihr vom Federal Network auf den aktuellen Stand und den richtigen Kurs gebracht. Die in einem realistischen Comic-Look gehaltenen "TV-Beiträge" könnten so auch im Film auftauchen und sorgen für massig Atmosphäre.Die Missionen sind abwechslungsreich und bieten Sekundärziele. Oft handelt es sich ums Auslöschen von Nestern, aber ihr müsst auch mal einen Geheimdienstoffizier oder erst eure Kameraden und dann ein Fort gegen den Ansturm der Käfer verteidigen. Wenn ihr euch dabei durch dunkle Minengänge kämpft, kommt schon SF-Horror-Atmosphäre auf. Ein anderes Mal müsst ihr euch mit einem kleinen Trupp Scharfschützen und Offizieren durchschlagen. Eure Kampfpioniere errichten verschiedene Geschütze, so dass ein kleiner Tower-Defense-Aspekt ins Spiel kommt.Da ihr nur begrenzt Ressourcen habt, müsst ihr solche Türme gegebenenfalls wieder abbauen und woanders aufbauen. Radiostationen nehmt ihr ein und könnt dort euer Fleet Command kontaktieren, sprich: Truppen rekrutieren und Squads heilen. Die Bugs können sie aber auch zurückerobern. Befehle und Funkverkehr mit dem Flottenkommando lockern die teils wendungsreichen Missionen auf. Durch die ganze Kampagne werden immer wieder neue Einheiten und Gegner eingeführt, deren Werte ihr euch direkt in der Enzyklopädie ansehen könnt.Starship Troopers - Terran Command ist wiesquadbasiert. Die Squadgröße reicht von Einzelfiguren (Offizier oder Mech) über kleine Scharfschützenteams und Eliteeinheiten bis hin zur mannstarken Standardinfanterie. Extrem wichtig sind die Sichtlinien. Und zwar nicht nur fürs Aufdecken von Gegnern, teils unterstützt durch Überwachungskameras und Scheinwerfer. Freie Sicht ist für viele Einheiten auch wichtig, um ihre volle Feuerkraft zu entfalten. Sowohl Einheiten als auch Objekte können im Weg sein, was ihr durch ein Fadenkreuz über dem Squad (grün-gelb-rot) angezeigt bekommt. Das richtige Stellungsspiel ist ein Kernelement. Manchmal müsst ihr euch einer Station oder einem Hive auch aus mehreren Richtungen nähern. Alleine schon, um ausreichend Feuerkraft entfalten zu können. Das Leveldesign möchte ich daher explizit loben.Jeder Squad hat außerdem eine Spezialfähigkeit und kann zum Beispiel Granaten werfen, der Funker kann eine Landezone errichten, so dass ihr an der Front Squads heilen könnt. Habt ihr mit einem Squad genug Erfahrung gesammelt, könnt ihr eine weitere Spezialfähigkeit auswählen. Dann errichtet ihr zum Beispiel mit euren Raketenwerfern eine temporäre Feuerwand oder richtet mit Spezialinfanterie Flakfeuer auf fliegendes Ungeziefer.Manche Missionen sind ohne den Einsatz von Spezialfähigkeiten bereits auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht schaffbar, sie sind also wirklich wichtig. Und sie lassen sich auch sehr gut über Hotkeys steuern.Wird ein Squad vernichtet, und habt ihr eine Basis, könnt ihr Ersatz bestellen. Für Basiseinheiten braucht ihr nur Supply, für bessere Einheiten braucht ihr, wie auch für Geschütze, War Effort, den ihr zum Beispiel durch das Ausräuchern von Hives bekommt. Trotz des in den meisten Missionen theoretisch unbegrenzten Nachschubs, solltet ihr auf eure Squads achten. Denn neue Squads erscheinen ohne Erfahrungslevels – und ohne Einheiten auf dem Feld kann die Mission auch fehlschlagen, wenn ihr zum Beispiel eine Bug-Attacke abwehren oder einen VIP beschützen müsst. Außerdem habt ihr nur begrenzt Dropships zur Verfügung, die überdies nach jedem Einsatz einen Cooldown abwarten müssen. Solltet ihr doch mal in einer Mission scheitern, ist das nicht so schlimm, denn das Spiel hat eine faire Autosave-Funktion.Starship Troopers - Terran Command ist ein wahres Bug-Fest! Schöner Look, wuchtige und effektreiche Kämpfe, tolles Sounddesign, Filmfeeling dank der Inszenierung der Missionen mit dem Federal Network, abwechslungsreiche Missionen, taktischer Anspruch und auch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade machen Starship Troopers - Terran Command zu einem echten Sommer-Hit und, aus meiner Sicht, Pflichtkauf. Und zwar nicht nur für ausgewiesene Genrefreunde. Schon beim leisesten Genreinteresse gilt: Leistet euren Beitrag. Werdet Teil der Mobilen Infanterie!