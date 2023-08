Quake 2 Remaster erschienen // offizieller Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Die Menschheit wird von einer außerirdischen Rasse, den Strogg, bedroht. Das terranische Militär bereitet einen Großangriff auf den Heimatplaneten der Strogg vor, als ihr bei einem Absturz von eurer Mannschaft getrennt werdet und euch allein auf feindlichem Gebiet wiederfindet. Spieler älteren Semesters könnte diese Geschichte bekannt vorkommen, denn dies ist die Handlung des 1997 erschienenen Ego-Shooters Quake 2 von id Software. Wollt ihr diese noch einmal (oder zum ersten Mal) erleben, bekommt ihr dafür nun Gelegenheit. Bethesda hat nämlich am 10. August ein Remaster des Klassikers für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Den offiziellen Trailer findet ihr unterhalb dieser News.

Dabei wurde das Original laut Bethesda grafisch ordentlich aufpoliert. Der Publisher nennt unter anderem 4K-Auflösung, Widescreen-Unterstützung, verbesserte Animationen, überarbeitete Modelle, dynamische Beleuchtung, Anti-Aliasing und Tiefenschärfe. Auch die Gegner-KI soll verbessert worden sein.

Neben den 1998 erschienenen Missionspaketen Ground Zero und The Reckoning wird mit Call of the Machine auch eine neue Erweiterung mitgeliefert. Dieses wurde vom Entwicklerstudio MachineGames umgesetzt und enthält eine neue Deathmatch-Map sowie eine 28 Level lange Kampagne, in der ihr durch Raum und Zeit reist, um den Schöpfer der Strogg zu finden und ihn zu vernichten. Außerdem ist die Nintendo64-Version von Quake 2 enthalten, deren Singleplayer-Levels und Multiplayer-Maps sich vom Original unterscheiden.

Unterstützt wird auch ein Koop-Modus mit bis zu vier Spielern online oder lokal. Multiplayer-Matches können mit bis zu 16 Spielern online oder je nach Plattform mit vier bis acht Spielern im Splitscreen-Modus ausgetragen werden. Crossplay wird auf allen Plattformen unterstützt.

Erhältlich ist Quake 2 im Xbox Game Pass und für 9,99 Euro in den Stores der jeweiligen Plattformen. Besitzt ihr bereits eine andere Version des Shooters auf Steam, GOG oder im Microsoft Store, bekommt ihr das Remaster als kostenfreies Update. Mit dem Release des zweiten Teils wurde auch der Preis des vor zwei Jahren erschienene Remaster von Quake 1 auf 3,29 Euro herabgesetzt.