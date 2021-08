PM: Quake feiert Re-Release mit technischen Updates und wird Teil des Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der kultige First Person-Shooter Quake kehrt jetzt anlässlich seines 25jährigen Jubiläums zurück – und das besser als jemals zuvor! Quake hat nicht nur sein Genre revolutioniert, jetzt erscheint das Game auch pünktlich zu seinem Re-Release mit technischen Verbesserungen direkt zum Veröffentlichungsdatum im Xbox Game Pass – perfekt für alle Gamer*innen auf PC und Konsole, die diesen Klassiker noch einmal in neuem Glanz erleben wollen. Der Re-Release ist abwärtskompatibel mit Xbox Series X|S und erhält zu einem späteren Zeitpunkt auch Optimierungen auf die jüngste Konsolengeneration, wie etwa natives 4K und 120hz Bildwiederholraten.

Diese aktualisierte Version von Quake bietet bis zu 4K-Auflösung und Widescreen-Unterstützung auf kompatiblen Geräten, verbesserte Modellierung, dynamische Lichtgebung, Anti-Aliasing, Tiefenschärfe und mehr. So lädt dieser von Grund auf modernisierte Shooter und seine zwei Erweiterungen eine ganze Generation neuer Spieler*innen ein, den Mythos des Quake-Universums zu erkunden.

Zusätzlich zu den allgemeinen Verbesserungen genießt Du zusätzlich tonnenweise kostenlose Levels als Teil der Addons – so erlebst Du die besten Inhalte, die unter anderem mit viel Liebe von der engagierten Fangemeinde erstellt wurden.

Es gibt jede Menge neue Inhalte für Einzelspieler*innen – der hochgeschätzte, Genre definierende Quake-Multiplayer unterstützt jetzt nicht nur lokale, sondern auch Online-Matches im Koop-Modus für zwei bis vier Spieler*innen. Mit diesem Modus tauchen Du und Deine Freund*innen nicht nur in die atmosphärische Kampagne, sondern auch in die Original-Erweiterungen ein. Das preisgekrönte Team von MachineGames, den Entwickler*innen von Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein II: The New Colossus können es gar nicht erwarten zu sehen, wie sowohl Einsteiger*innen als auch langjährige Fans das Universum von Quake erneut für sich entdecken.

Natürlich beweist Du Deine Skills nicht nur in Kampagne und Addons – auch in der Arena von Quake zeigst Du Dein Können. Dank Crossplay-Support, individualisierbaren Matches und eigenen Servern für die Teamsuche bieten die explosive Arena-Kämpfe für bis zu acht Spieler*innen jede Menge Spaß und Nervenkitzel!

Als Teil dieses großen Jubiläums ist auch das originale Quake II ab sofort Teil des Xbox Game Pass für PC.

Egal ob Du als Newcomer*in durch das Slipgate trittst oder Dich als Veteran*in durch die Gefahren von Quake kämpfst – dieser Re-Release bietet jede Menge spannende Abenteuer.