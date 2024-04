GG-Userinhalte-Rundschau KW 14/15 2024: Peppersoft & Quake 40.000

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sämtliche Reisetätigkeiten wurden nun eingestellt und es kann wieder der Ernst des Alltagsgeschäftes losgehen. Obwohl, eigentlich vermisse ich die Scherze, die zum Anfang der vergangenen Woche landesüblich auch in diesen Gefilden getätigt werden. War die von Apfelsaft eingebrachte Gothic-News nun ein Aprilscherz? Leider nein, bin ich geneigt zu sagen. Nicht des Inhalts wegen, eben ob des fehlenden Scherzes. Habt ihr Aprilscherze hier irgendwo ausfindig machen können? Wenn ja und wenn nein, erzählt auch gerne in den Kommentaren, wie ihr in den April geschickt wurdet. Nun folgt aber wie gewohnt der Rück- und Ausblick der um diese News oszillierenden Wochen.

KW 13: Rückblick von Montag, 1. April, bis Sonntag, 7. April 2024

Spiele-Checks



Wir wurden in der vergangenen Woche mit einem Spiele-Check versorgt:

Spiele-Check: Pepper Grinder – Flottes Drill-and-Run

Auf dem Bohrer hüpft und bohrt sich SupArai diesmal für euch durch die Levels. Dabei weiß das von Devolver veröffentlichte Spiel ihn durchaus zu überzeugen, auch wenn ihm etwas mehr Story nicht geschadet hätte: Pepper Grinder schwächelt etwas bei der Kür. Durch den kompletten Verzicht aufs Geschichten-erzählen fehlt mir der Kitt zwischen den Abschnitten. Und ja, die spielerischen Variationen in den Levels haben mich mehrheitlich nicht überzeugt und sogar genervt. Pepper und ihr Bohrer, darum geht’s – und das macht Spaß.

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiele-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Ebenfalls gingen wir bei den User-Artikeln nicht leer aus und konnten uns über folgende Werke freuen:

Eine kurze Geschichte des Bebens

Sokar nimmt uns auf eine Reise durch die Quake -Serie und hält auch Lesetipps zum Klassiker von id Software bereit. Beim Blick in die Glaskugel bleibt die Zukunft der Serie offen: Wie die Zukunft aussieht, ist aktuell nicht bekannt. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass id Software – nachdem sie mit den DLCs zu Doom Eternal die Geschichte des Doom Slayers vorerst abgeschlossen haben –, an einem Reboot von Quake in einem ähnlichen Stil arbeiten.



nimmt uns auf eine Reise durch die -Serie und hält auch Lesetipps zum Klassiker von id Software bereit. Beim Blick in die Glaskugel bleibt die Zukunft der Serie offen: Wie die Zukunft aussieht, ist aktuell nicht bekannt. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass id Software – nachdem sie mit den DLCs zu die Geschichte des Doom Slayers vorerst abgeschlossen haben –, an einem Reboot von Quake in einem ähnlichen Stil arbeiten. Die Warhammer 40.000-Spiele - Teil 4

LRod entführt uns in seinem vierten Teil erneut ins Warhammer-40K-Universum. Diesmal werden die Jahre 2018-2020 unter die Lupe genommen. Sehr gelungen fand er diese Periode allerdings nicht: dieser vierte Teil [ist] in weiten Teilen ein vom Seuchengott Nurgle geweihter Sumpf aus mittelschlechten Budget-Titeln, den zum Ende hin nicht einmal hartgesottene Spieletester mehr betreten mochten. Dennoch schließt er mit einem positiven Ausblick auf den (vorerst) letzten Teil seiner Artikel-Reihe, in dem es wieder deutlich bessere Titel gegeben haben soll.

Die Übersicht aller bisher erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Maverick reiste mit uns in der vergangenen Woche im Zeitraffer durch die fast ein halbes Jahrhundert andauernde Firmengeschichte von Microsoft. Er startet mit der Firmengründung durch Bill Gates und Paul Allen im Jahr 1975 und endet mit dem Rekordumsatz der Firma im vergangenen Jahr 2023.



reiste mit uns in der vergangenen Woche im Zeitraffer durch die fast ein halbes Jahrhundert andauernde Firmengeschichte von Microsoft. Er startet mit der Firmengründung durch und im Jahr 1975 und endet mit dem Rekordumsatz der Firma im vergangenen Jahr 2023. Drapondur trug die 26 Spiele umfassende DU-Galerie für März zusammen. Hier könnt ihr wieder die ganz persönlichen Erlebnisse unserer User in knackiger Form mit den von ihnen durchlebten Spielen erfahren.



trug die 26 Spiele umfassende DU-Galerie für März zusammen. Hier könnt ihr wieder die ganz persönlichen Erlebnisse unserer User in knackiger Form mit den von ihnen durchlebten Spielen erfahren. Sokar nutzte die Gelegenheit unter dem musikalisch angehauchten WoSchCa mit Anatol Locker thematisch passend auf seine eigene Lieblings-Spiele-Soundtracks-Galerie aus dem vergangenen Jahr hinzuweisen. Schelmisch erhoffte er sich so über 100 Kudos erreichen zu können. Bei diesem Ansinnen möchte ich gerne als Multiplikator wirken und die (mittlerweile bereits erfüllte) Mission unterstützen. Schaut hinein in die interessanten Einblicke, betätigt bei gefallen den Daumen-nach-oben-Knopf und gebt eure Eindrücke und Mitteilungswünsche in den Kommentaren preis.

Ausblick auf KW 15

Von Vampiro wird es in der kommenden woche wieder einige Inhalte geben. So wird er sich in einem Spiele-Check mit Sons of Vallhalla beschäftigen. Weiterhin begibt er sich mit einem User-Artikel zu Steel Division 2: Tribute to Normandy '44 aufs Gefechtsfeld. Zusätzlich hat er sich vorgenommen, zu Crusader Kings 3: Legends of the Dead auch noch etwas zum Besten zu geben.



wird es in der kommenden woche wieder einige Inhalte geben. So wird er sich in einem Spiele-Check mit beschäftigen. Weiterhin begibt er sich mit einem User-Artikel zu aufs Gefechtsfeld. Zusätzlich hat er sich vorgenommen, zu auch noch etwas zum Besten zu geben. Quake beschäftigt Sokar auch weiterhin und so reift seit einiger Zeit bereits ein Artikel zu Quake 4 in den Matrix-Gewölben unter der GG-Zentrale in Putzbrunn. Ob der Artikel in der kommenden Woche jedoch das Licht der Welt erblicken wird ist indes noch nicht abschließend geklärt.

Die eine oder andere Überraschung darüber hinaus ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie könnt ihr mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!