Five Nights at Freddy's: Erster Trailer zur Spieleverfilmung

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Schon etwas länger ist bekannt, dass die amerikanische Filmschmiede Blumhouse Productions an einer Umsetzung des Survival-Horrorspiels Five Nights at Freddy's arbeitet.

In Deutschland soll der Streifen am 26. Oktober 2023 erscheinen und in der Hauptrolle wird Josh Hutcherson zu sehen sein, den einige von euch noch aus der Tribute von Panem-Trilogie kennen dürften. In weiteren Rollen sind Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling sowie Mary Stuart Masterson und Matthew Lillard zu sehen. Die Regie übernahm die noch recht unbekannte Emma Tammi (The Wind) und für die Animatronics, der im Film vorkommenden Puppen, zeichnete Jim Henson’s Creature Shop verantwortlich.

Zu der Verfilmung ist jetzt ein erster Trailer veröffentlicht worden, den ihr euch unterhalb dieser News anschauen könnt. Eine englischsprachige Version könnt ihr über die Quellenangaben abrufen.