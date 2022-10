Five Nights at Freddy's: Regisseurin gefunden, Produktionsstart steht fest

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Einige Jahre ist es schon her, dass Blumhouse Productions die Rechte an der Verfilmung des Survival-Horror-Adventures Five Nights at Freddy's erworben hat und GamersGlobal darüber berichtete. Jetzt geht es mit dem lange in der Entwicklung befindlichen Projekt wieder voran, denn das Filmstudio hat offiziell bekannt gegeben, dass die noch recht unbekannte Emma Tammi für die Regie des kommenden Live-Action-Horrorthrillers verpflichtet wurde, dessen Produktionsstart derzeit für Anfang 2023 geplant ist.

Der kommende Streifen wird auf dem bekannten Horror-Videospiel von Scott Cawthon basieren, der das Drehbuch gemeinsam mit Tammi und Seth Cuddeback schreibt. Das Projekt befindet sich derzeit in der Phase der Vorproduktion, wobei der bekannte Jim Henson's Creature Shop auch mit Blumhouse zusammenarbeitet, um die gruseligen Animatronics zum Leben zu erwecken.

Im Originalspiel Five Nights at Freddy's müssen die Spieler fünf Nächte lang als Wachmann in einem verrückten Pizzarestaurant überleben, in dem mörderische, besessene Animatronics auf der Suche nach ihren nächsten Opfern durch die Gänge streifen.

Solltet ihr das Spiel noch nicht kennen, könnt ihr euch einen ersten Eindruck über den nachfolgenden Spieletrailer verschaffen.