Five Nights at Freddy’s: Sequel der Spieleverfilmung soll erscheinen

Die Spieleverfilmung zu dem Horror-Adventure Five Nights at Freddy’s wurde von der Kritik verrissen, aber von den Fans geliebt. Das hat sich an den Kinokassen ausgezahlt, denn bei einem Budget von 20 Millionen Dollar konnte der Streifen weltweit nahezu 300 Millionen US-Dollar einspielen.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass nach Aussage des Hauptdarstellers Josh Hutcherson bereits an Five Nights at Freddy’s 2 gearbeitet wird:

Ich weiß, dass sie gerade dabei sind, die Geschichte festzulegen, und sie wollen so schnell wie möglich loslegen. Wir haben gehofft, dass der Film beim Publikum ankommt, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns erwartet hat, dass er so einschlägt. Ich kann es kaum erwarten, wieder am Set zu sein. Unsere Regisseurin Emma Tammi war fantastisch und die Dreharbeiten haben sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was sie als Nächstes machen werden.

Diese Antwort kann vielleicht der verantwortliche Spieleentwickler Scott Cawthon geben, der auch am Drehbuch des Films mitgearbeitet hat. Er hat schon im August 2018 gegenüber dem Branchendienst Bloody Disgusting verraten, dass der zweite Film auf dem zweiten Spiel basieren würde. Ein weiteres Indiz für ein Sequel ist eine Aussage des Darstellers Matthew Lillard, er habe bereits einen Vertrag für drei Filme unterschrieben.