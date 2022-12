Five Nights at Freddy's: Spieleverfilmung mit ersten Darstellern

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Erst im Oktober berichten wir euch, dass die Verfilmung des Survival-Horror-Adventures Five Nights at Freddy's Fahrt aufgenommen hat, da mit Emma Tammi eine Regisseurin gefunden ist, die sich auch an der Erstellung des Drehbuches beteiligen wird.

Mittlerweile hat sich bei der Verfilmung noch mehr getan. Nicht nur, dass inzwischen der Produktionsstart mit dem Februar 2023 in New Orleans ziemlich genau festliegt, es sind sogar schon die ersten Darsteller an Bord. Dabei handelt es sich um Matthew Lillard, bekannt aus Scream und Scooby-Doo, und um Josh Hutcherson, der in der Die Tribute von Panem-Trilogie eine Hauptrolle spielte. In welche Rollen die beiden Darsteller schlüpfen werden, steht leider noch nicht fest.

Im Originalspiel Five Nights at Freddy's müssen die Spieler fünf Nächte lang als Wachmann in einem verrückten Pizzarestaurant überleben, in dem mörderische, besessene Animatronics auf der Suche nach ihren nächsten Opfern durch die Gänge streifen.