Five Nights at Freddy's: Spieleverfilmung erfolgreich im Kino

In den USA wie auch in Deutschland ist die Spieleverfilmung des Horror-Adventures Five Nights at Freddy's erfolgreich in den Kinos gestartet.

In den USA konnte der Streifen inklusive Previews bislang rund 40 Millionen US-Dollar einspielen und damit sogar den fünftbesten Kinostart des Jahres hinlegen. Aber auch in Deutschland könnte sich Five Nights at Freddy's als Hit erweisen, denn nach den ersten Kinobesuchen errechnete die Branchenseite Insidekino einen Trend von etwa 325.000 Kinobesuchern in Deutschland für das Startwochenende des Film.

Zu der Qualität des Films gibt es jedoch unterschiedliche Ansichten. Während die englischsprachige Filmbewertungsseite Rotten Tomatoes einen hohen Zustimmungswert bei den Zuschauern von derzeit 89% feststellen konnte, sind die Kritiker großteils anderer Meinung. Hier beläuft sich die Anzahl der positiven Kritiken gerade mal bei 26%.

Wer sich von euch einen ersten Eindruck zu der Spieleverfilmung verschaffen möchte, kann sich gerne den nachfolgenden zweiten deutschen Trailer von Five Nights at Freddy's anschauen.