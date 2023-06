Teaser Obwohl Hagen noch ein Juli-Vorschau-Video machen muss und Jörg sich mental aufs Live-Letsplay um 18:00 Uhr, nehmen sie sich eine gute halbe Stunde Zeit für den traditionellen Wochen-Rückblick.

Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Wieso hat die Arbeitswoch' – nicht 20 Tage, poch-poch-poch. "Poch-poch-poch" war der Versuch, einen abschließenden Reim zu finden, denkt nicht weiter darüber nach. Aber geht jetzt sofort auf Twitch zum Live-Letsplay – außer, ihr lest/hört dies deutlich nach 18:00 Uhr am heutigen Freitag...

Unsere Themenliste im heutigen WoSchCa:

00:29 Willkommen beim Türeschlagen.

02:28 „Und nachdem du brilliert hast…“, leitet Jörg eine Hagen-Huldigung (bezüglich Ishin ) ein, bevor er auf Erfahrungen bezüglich seines Haupthaares kommt um auf eine redaktionelle Umräumaktion.

) ein, bevor er auf Erfahrungen bezüglich seines Haupthaares kommt um auf eine redaktionelle Umräumaktion. 06:10 Das Wartales -Crowdfunding war in der Rekordzeit von 12 Stunden mindestfinanziert, spontan gibt’s heute ab 18:00 Uhr die erste Episode live auf twitch.tv – Jörg erklärt die neuen Regeln, so gibt es neben der Topspender-Liste noch zwei alternative Wege, mit seinem Usernamen im Spiel aufzutauchen.

-Crowdfunding war in der Rekordzeit von 12 Stunden mindestfinanziert, spontan gibt’s die erste Episode live auf twitch.tv – Jörg erklärt die neuen Regeln, so gibt es neben der Topspender-Liste noch zwei alternative Wege, mit seinem Usernamen im Spiel aufzutauchen. 12:35 Wir reden über die Nintendo Direct und die doch erfreulich vielen Neuankündigungen für die zweite Jahreshälfte.

19:28 Ein so gar nicht geplanter Extra-Teil mit etlichen Xbox- und Microsoft-News schließt sich an (Bethesda-Exklusivität, VR-Aussagen und etliche mehr).

28:20 Fleißige User im allgemeinen und Crizzo im Besonderen werden erwähnt, und „Benjamin wird uns bei der E3 unterstützen“, fantasiert Jörg. Dazu gibt’s ein Update zur Gamescom-Planung.

31:00 Was machen wir am Wochenende? Hagen fantasiert nun auch, und Jörg will schneiden. Nicht sich in die Finger, sondern weiter an der Japandoku Folge 7. Und Folge 1 von Wartales sowie das Juli-Highlights-Video kommen auch noch.

35:40: Tschüs!

Danke fürs Zuhören, für eure Kommentare und für euren Support, und habt ein schönes Wochenende!