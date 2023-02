Preview: Xenonauts 2 Demo User-Artikel

Teaser X-Com: UFO Defense ist einer meiner Lieblingsklassiker. Mit Xenonauts 2 steht der Nachfolger des geistigen Nachfolgers in den Startlöchern. Ich habe mit der kommenden Demo probegespielt.

Der klassische Basenbau ist für mich ein absolutes Highlight.

Hintergrundstory und Basenbau

Das Loadout der Soldaten lässt sich jederzeit schnell und bequem anpassen.

Soldatenmanagement in Basis und Einsatz

Auf der Jagd nach dem abgeschossenen UFO sichere ich erstmal meine Landestelle.

Teil des morgen startenden Steam Next Fest wird auch die Demo vonsein, der Nachfolger von. Die Reihe von Goldhawk Interactive wird mittlerweile von Hooded Horse gepublished und orientiert sich stark am Klassikervon 1994, dessen Designermittlerweileverantwortet.Die Orientierung am Klassiker spricht mich sofort an, denn bei aller Qualität des Reboots vondurch Firaxis hat es mich mangels Basenbau auf der Weltkarte und der fehlenden Basisverteidigung nie so ganz gepackt wie das Original. Trotzdem habe ich mich aus Zeitgründen irgendwie nie an Xenonauts gewagt. Zeit, das mit der 40-Tage umfassenden Demo zu ändern, die für knapp fünf Stunden vorab spielen konnte.Bevor ihr so wirklich loslegt, wählt ihr den Schwierigkeitsgrad und könnt bereits ein Tutorial absolvieren, das euch in die grundlegenden Kampfsysteme einführt. Auch erfahrt ihr, wie ihr UFOs abschießt. Das manuelle Kampfsystem der Dogfights ist noch nicht ganz fertig und es wird empfohlen, den Kampf automatisch ablaufen zu lassen. Positiv fiel mir dabei auf, dass ihr euch im nachhinein noch entscheiden könnt, den Kampf lieber doch manuell zu führen.Ihr seid der militärische Führer der Xenonauts und Teil einer Geheimorganisation, die verdächtigen Alien-Aktivitäten nachgeht. Wissenschaftler haben berechnet, dass eine große Invasion schon in wenigen Monaten droht. Darauf müsst ihr euch vorbereiten. Das heißt: Die Bevölkerung beschützen, Forschung betreiben, Ressourcen erbeuten, die Aktivitäten der Aliens und der "Cleaner", modifizierter Menschen im unfreiwilligen Dienst der Aliens, auf eurem Heimatplaneten einschränken. Das macht ihr auf strategischer Ebene (Basen bauen und ausbauen, Forschen, Waffen bauen) und taktischer Ebene (taktische Rundenkämpfe).Dafür braucht ihr erstmal eine Basis. Entsprechend wählt ihr einen ersten Standort aus. Eure erste Basis hat dann auch gleich Quartiere, eine Forschungsstation, eine Werkstatt, eine Radarstation und drei Hangars mit zwei Jägern und einem Transporter. Es fehlen aber auch wichtige Elemente, wie eine Krankenstation und ein Trainingsraum. Hier solltet ihr ein Teil eures Startvermögens investieren. Ihr könnt auch weitere Basen hochziehen. Aber im Rahmen der Demo ist es schwer, eine zweite, voll funktionale Basis zu errichten. Bei der Ausrichtung der Räume solltet ihr darauf achten, möglichst alle Boni abzugreifen, die es durch das Errichten gleicher Räume nebeneinander bekommt. So bekommt ihr in einem Wohnquartier jeweils 10 Personen unter. Es gibt aber einen Bonus von zwei Plätzen für benachbarte Quartiere.Wie im klassischen X-Com kann eure Basis auch angegriffen werden. Dafür könnt ihr sogar spezielle, kleine Kampfroboter entwickeln. Das ist mir im Rahmen der Demo allerdings nicht passiert. Für mich sind der Basenbau und die Angreifbarkeit einer der Gründe, warum ich mich riesig auf Xenonauts 2 freue. Denn durch die Verletzlichkeit der eigenen Basis kommt bei mir erst so richtig Stimmung auf, die mir in den Remakes fehlt.Eure Soldaten haben verschiedene Eigenschaften wie Stärke (mehr Traglast, Granaten fliegen weiter), Treffergenauigkeit, Lebenspunkte oder die wichtigen "Time Units". Alles, was ein Soldat macht, kostet TU. Schießen (unterschiedliche TU je nach Schussart), in die Hocke Gehen, Aufstehen, Blickrichtung ändern, gehen. Ihr könnt beliebig agieren, zum Beispiel schießen, gehen, schießen, Blickrichtung ändern. Das gefällt mir deutlich besser als das, natürlich etwas dynamischere, Zwei-Aktionen-Prinzip in den Remakes. Ihr könnt auch zwischendurch einfach einen anderen Soldaten steuern. Die wählt ihr mit "Linksklick" an oder schaltet sie mit der Tabulator-Taste durch. Per "Rechtsklick" ändert ihr bequem die Schussart. Das Spiel schlägt euch standardmäßig die Variante mit der höchsten Trefferwahrscheinlichkeit vor.Die Ausrüstung eurer Soldaten könnt ihr mit selbst definierbaren Loadouts, also Ausrüstungspaketen, ganz einfach managen. Alternativ könnt ihr sie alle individuell ausstatten. Das lohnt sich zum Beispiel, wenn ein Soldat zu schwach ist, um das "Standardloadout" für eure Schützen zu tragen, ohne wichtige "TU" zu verlieren. Alle Standardwaffen und -munition habt ihr unbegrenzt zur Verfügung. Ihr solltet aber schnell bessere Waffen über die Forschung freischalten und dann in der Werkstatt herstellen lassen.Im Kampf spielen Sichtlinien eine wichtige Rolle. Ihr solltet euch also auch immer gut umschauen. Nichtaufgeklärtes Gebiet ist zu Beginn schwarz. Hindernisse behindern die Schussbahn, lassen sich aber auch gut beseitigen. Beispielsweise durch Raketen und Granaten. Oder ihr lasst den teuren MARS-Roboter einfach durch Wände fahren! Gestaltet euch das Schlachtfeld so, wie ihr es braucht! Dass es wieder mehrstöckige Gebäude gibt, gehört zum guten Ton.Wenn ihr mit eurer Einheit auf ein Feld zieht, wird euch angezeigt, wieviele TU ihr am Zielort noch übrig haben werdet. So könnt ihr schnell abgleichen, was danach noch an Aktionen möglich ist. Gerät ein Feind bei der Bewegung in das Sichtfeld eures Soldaten, bleibt er stehen. Ihr könnt dann auch erstmal schießen. Wenn ihr euch weiterbewegt und der Feind zu euch sieht und er noch TU übrig hat, kann er auf euch feuern. Ihr könnt das natürlich auch. Ihr müsst nur darauf achten, am Rundenende noch genügend TU übrig zu haben. Einen speziellen "Overwatch-Knopf" gibt es nicht. Sehr cool: Ihr könnt ein Zielfeld auswählen und dann mit dem Mauscursor über den Gegner fahren. Wenn ihr dann die Shift-Taste drückt, wird euch angezeigt, wie eure Trefferchance sein wird, wenn ihr von dort schießen werdet. Das erleichtert die Planbarkeit. Ich würde mir noch wünschen, dass ich die Bewegung sperren kann, wenn am Zielort nicht mehr genug TU für einen bestimmten Schuss übrig sind.Eure Soldaten können im Kampf fallen. Es gibt aber eine Chance, dass sie überleben. Mit entsprechender Sanitätsausrüstung könnt ihr im Kampf relativ schnell Lebenspunkte wiederherstellen und Blutungen stoppen. Das Medkit scheint dabei nicht verbraucht zu werden. In einem Fall war ein Soldat zweimal als Medic gefragt und das Medkit war immer noch da. Verletzte Soldaten regenerieren in der Basis, was mit einer Krankenstation schneller geht. Für besondere Verdienste im Einsatz, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl getöteter Feinde, erster Einsatz gegen ein UFO, schwer Verletzt, gibt es Medaillen, die die Werte der Recken permanent erhöhen.