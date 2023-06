Might & Magic - Clash of Heroes - Definitive Edition erscheint am 20.7.

PC Switch PS4

Die Neuauflage des Rundentaktik-Klassikers Might & Magic - Clash of Heroes (zum User-Artikel) von Capybara Games wird am 20. Juli unter dem Namen Might & Magic - Clash of Heroes - Definitive Edition für PC (Steam), Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Während des Steam Next Fests vom 19. bis zum 26. Juni wird es auf Steam eine kostenfreie Demo geben, in der ihr einen von fünf Charakteren in verschiedenen Multiplayer-Modi spielen könnt. Die Multiplayer-Modi der Demo umfassen Online-Multiplayer (Quick Match, Host und Custom Match) und den Hotseat-Modus (lokale 1v1-Schlachten). Der Prolog der Kampagne soll ebenfalls in der Demo spielbar sein.

Der Trailer unterhalb dieser News stellt euch das Spielprinzip vor und gibt einen Einblick in die Hintergrundgeschichte. Diese spielt 50 Jahre vor Heroes of Might & Magic 5 und handelt von fünf Helden und Heldinnen, die in der Welt von Ashan ihren Weg gehen müssen, um sich schlußendlich zusammenzuschließen und die Welt vor den Dämonen zu retten.

Die Neuauflage, für die das Dotemu-Team verantwortlich ist, beinhaltet eine komplette Überarbeitung der Multiplayer-Balance, den I Am the Boss-DLC, sowie den neuen Multiplayer-Charakter "Euny der Erzdruide". Außerdem wurden grafisch vor allem die Charakterportraits und Spielfiguren modernisiert.