Might & Magic - Clash of Heroes - Definitive Edition erscheint im Sommer

PC Switch PS4

Unverhofft kommt oft: Das originelle Rundentaktik-Spiel Might & Magic - Clash of Heroes (zum User-Artikel), das ursprünglich vor mehr als 13 Jahren auf dem Nintendo DS veröffentlicht und später häufig portiert wurde, bekommt in diesem Sommer eine "Definitive Edition" spendiert. Der Großteil des Originals wird beibehalten, die Überarbeitungen finden sich im Detail:

Zusätzlich zur Ergänzung sämtlicher DLCs der Vergangenheit, die jeweils neue spielbare Charaktere und Features brachten, haben wir die Gelegenheit genutzt, die Spielbalance anzupassen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und brandneue Charakterporträts hinzuzufügen.

Neben der Überarbeitung des Story-Modus soll vor allem auch der Multiplayer-Modus im Vordergrund stehen, in dem ihr alleine oder zu zweit, online oder offline gegen Mensch(en) oder die KI antreten könnt.

Might & Magic - Clash of Heroes - Definitive Edition ist für PC, Playstation 4 und Nintendo Switch angekündigt worden.