GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 29/2023 und Ausblick auf KW 30/2023

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 29: Rückblick von Montag, 17. Juli, bis Sonntag, 23. Juli 2023

Spiele-Checks

Six Days in Fallujah (zum Spiele-Check)

Die Check-Durststrecke wurde vom Ober-Checker Vampiro , dem dieser Titel aufgrund seiner Vielzahl an Checks gebührt, mit einem Shooter durchbrochen. Der Titel regte zum Diskutieren an. Das Fazit lautete: "Fordernder Taktik-Shooter mit kontroversem Szenario, der jetzt schon packend ist, vom Umfang im Rahmen des Early Access aber noch zulegen muss."



Ja, was war denn in dieser Woche los? Ein Nicht-Strategie-Check von Vampiro? Und dann noch ein Nicht-Adventure-Check von TheLastToKnow ? Ja, denn in dieser Woche erschien die Neuauflage zu einem seiner Lieblingsspiele, daher ist das Fazit wenig überraschend: "Die bisher beste Version eines perfekten Puzzle-Taktik-Spiels"



Sowohl der Check von LRod als auch das Spiel konnten überzeugen, ausnahmsweise sogar mit einem zweiten Fazit von TheLastToKnow, der die PC-Version gespielt hatte. LRods Switch-Fazit: "Extrem einfaches, aber interessant erzähltes Wimmelbildspiel". Kleiner Tipp: Es läuft gerade eine Verlosung, bei der ihr das Spiel gewinnen könnt!

User-Artikel

Steve Whitton, Autor (zum User-Artikel)

In dieser Woche bewies Jürgen seine Vielseitigkeit und pausierte seine Legend Entertainment-Reihe. Stattdessen gab es ein interessantes Interview mit " Steve Whitton ". Warum die Anführungszeichen? Das müsst ihr schon selbst lesen! Macht euch in jedem Fall auf einige Enthüllungen gefasst.



In seinem User-Artikel zu Pac-Man 99 stellte euch Corlagon den neuesten Ableger des Arcade-Klassikers vor: "Grundsätzlich macht es doch durchaus Spaß, sich in Pac-Man 99 durch das sich immer wieder regenerierende Spielfeld zu futtern und mit anderen Spielern Störer auszutauschen. Leider werden die genauen Spielmechaniken gar nicht erläutert, und im Vergleich zu Tetris 99 enttäuscht es, da es jegliche Abwechslung nur durch Zusatzkäufe gibt und spezielle Herausforderungen komplett fehlen."

Wusstet ihr schon...

...dass Ober-Archivar-Guru Claus im Hintergrund seit 2019 eine Liste pflegt, auf der ihr alle Retro-Inhalte auf GamersGlobal finden könnt? Falls nein, dann schaut mal rein!



Kenn ihr noch mehr GamersGlobal-Geheimtipps, rund um User und/oder User-Inhalte? Dann schickt sie mir und ich werde sie hier nach und nach veröffentlichen.

Ausblick auf KW 30

Die Spiele-Check-Kristallkugel ist frisch geputzt und zeigt ganz deutlich einen Survival-Horror-Check eines Gastcheckers! Aber auch die Stamm-Checker sind fleißig, allen voran mal wieder dieser Vampiro...



Das User-Artikel-Orakel spricht von der Fortführung von Serien aus der Feder von Moriarty1779 und Nischenliebhaber. Aber auch CharlieDerRunkle, Jürgen und TheLastToKnow haben ihre Pfeile im Köcher...

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

