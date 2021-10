Might and Magic 10 mit neuem Server und Gratis-DLC zurück in den Stores

PC

Might and Magic 10 - Legacy aus dem Ubisoft Store und später auch von Steam nahm, waren Fans und Spieler irritiert und verärgert ( Als Ubisoft Anfang Juni diesen Jahresaus dem Ubisoft Store und später auch von Steam nahm, waren Fans und Spieler irritiert und verärgert ( wir berichteten ). Jetzt hat der Rechteinhaber der Traditions-Rollenspielreihe via Twitter bekanntgegeben, dass das Spiel auf beiden Plattformen wieder für alle zugänglich ist.

Grund für den Verkaufs- und Verbindungsstopp im Frühjahr war das versehentliche Abschalten einiger für das Spiel benötigter DRM-Server. Die Authentifizierung sowie das Betreten einiger Teile des in vier Akte unterteilten Oldschool-RPGs waren so nicht mehr möglich. Nun hat man die Probleme offenbar behoben und bietet Might and Magic 10 voll spielbar wieder bei Steam und im Ubisoft Store an. Als kleine Entschuldigung für die Spieler, die fast fünf Monate nicht die Welt von Ashan besuchen konnten, gibt es den ersten und einzigen DLC The Falcon & the Unicorn gratis.