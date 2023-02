PM: Erkunde das neue World Update XII: Neuseeland mit der DHC-4 Caribou (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die DHC-4 Caribou des Luft- und Raumfahrtunternehmens de Havilland Canada ist ein zweimotoriges, kurzstart- und landefähiges (STOL) Frachtflugzeug, das ursprünglich als militärischer Fracht- und Truppentransporter vorgesehen war. Das Konzept der Caribou basiert auf der STOL-Fähigkeit der kleineren de Havilland DHC-2 Beaver und DHC-3 Otter – bei deutlich größerer Frachtkapazität.

Der erste Flug der Caribou fand am 30. Juli 1958 statt, ehe das Frachtflugzeug 1961 in den Linienverkehr eingegliedert wurde. De Havilland baute insgesamt 307 Modelle der Caribou, von denen die meisten im militärischen Kontext und die übrigen in der zivile Luftfahrt zum Einsatz kamen. Das Militär von insgesamt 32 Ländern machte von der Caribou Gebrauch, darunter auch das der Vereinigten Staaten. Unter den Bezeichnungen CV-2 und später C-7 setzten die United States Army und die United States Air Force insgesamt 159 Maschinen ein. Auch Spanien, Kenia, Indien und Australien nutzten das Flugzeug bis 2009.

Die mit zwei Pilot*innen besetzte DHC-4 kann bis zu 32 Soldat*innen und deren Ausrüstung sowie 8.000 Pfund Fracht befördern. Das utilitaristische Aussehen der Caribou ist geprägt von einem langen, schmalen Rumpf mit einer hinteren Laderampe und einem erhöhten Heckteil, das das Be- und Entladen von Ausrüstung und Personal erleichtert. Außerdem ist die Maschine dazu in der Lage, während des Flugs Ausrüstung und/oder Fallschirmjäger*innen abzuwerfen. Das Leitwerk ist kreuzförmig und verfügt über ein großes Seitenleitwerk und ein Seitenruder für die Giersteuerung bei niedrigen Geschwindigkeiten sowie über ein einziehbares Dreiradfahrwerk mit langen Fahrwerksbeinen für Starts und Landungen auf eher ländlichen Flugplätzen. Der Hauptflügel mit hoher Streckung ist vorne am Rumpf angebracht und verfügt über vollflächige, doppelt geschlitzte Klappen. Der Flügel hat eine polyedrische Form, die an umgekehrte Möwenflügel erinnert. Die beiden Sternmotoren sind in Gondeln eingelassen, die gleichzeitig als Halterungen für das Hauptfahrwerk dienen. Angetrieben wird die Caribou von zwei Pratt & Whitney R-2000 Twin Wasp 14-Zylinder-Sternkolbenmotoren, die jeweils über 1.450 PS verfügen und einen 3-Blatt-Hamilton-Standard-Propeller mit konstanter Leistungszufuhr antreiben.

Die Caribou diente in mehreren Krisengebieten und wurde im Laufe der Jahre für eine Vielzahl von humanitären Hilfsmissionen eingesetzt – insbesondere in Vietnam, Vanuatu und an der Kontrolllinie entlang der indisch-pakistanischen Grenze. In Einsatzgebieten wie diesen verdiente sich die Caribou ihren legendären Ruf, indem sie auf kurzen, zerklüfteten Landebahnen mit nur 1.000 Fuß Bodenrollstrecke sicher starten und landen konnte.

Die DHC-4 zeichnet sich durch eine Flugreichweite von 1.300 Meilen und eine Steiggeschwindigkeit von 1.355 Fuß pro Minute aus. Die maximale Flughöhe liegt bei 24.800 Fuß über dem Meeresspiegel. Sie erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 182 Meilen pro Stunde, einen Strömungsabriss bei 68 Meilen pro Stunde und eine Höchstgeschwindigkeit von 215 Meilen pro Stunde.

Die DHC-4 Caribou von de Havilland Canada ist eine Maschine für passionierte Pilot*innen. Sie kann fast jede Landebahn anfliegen sowie wieder verlassen und reagiert souverän auf jede Anweisung der Pilot*innen.

Die DHC-4 Caribou ist ab heute auf dem Microsoft Flight Simulator Marketplace für 14,99 Euro erhältlich – in sieben unterschiedlichen Lackierungen:

Der Microsoft Flight Simulator ist auf Xbox Series X|S im Xbox Game Pass sowie auf Windows PC im PC Game Pass und via Steam verfügbar.

