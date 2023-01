PM: Fallout 76: Mit diesen Tipps gelingt euch der Einstieg in das postapokalyptische Rollenspiel (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Habt ihr euch schon die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für den Januar 2023 heruntergeladen? Als Abonnement schlüpft ihr nicht nur in die Rolle eines Jedi-Padawan und besteht galaktische Abenteuer in Star Wars Jedi: Fallen Order oder meistert den innovativen Plattformer Axiom Verge 2, sondern erkundet auch das riesige Ödland in dem Open-World-Multiplayer-Rollenspiel Fallout 76.

In dem postapokalyptischen Online-Abenteuer von Bethesda Game Studios, den Entwicklern von Blockbustern wie Skyrim und Fallout 4, öffnen sich die Türen von Vault 76 und ihr findet euch in der nach einem globalen Atomkrieg weitgehend zerstörten Welt von Appalachia in West Virgina wieder. Jetzt ist es an euch, die gefährliche Umgebung zu erkunden, mit dem Aufbau einer neuen Zivilisation zu beginnen und euch dabei gegen verstrahlte Kreaturen und noch schlimmere Bedrohungen zu verteidigen.

Das epische Abenteuer, bei dem ihr problemlos Hunderte Stunden die dynamische Spielwelt durchforstet und spannende Missionen meistert, bestreitet ihr nicht allein. Zuerst erstellt ihr euch einen eigenen Charakter mit dem genialen S.P.E.C.I.A.L.- System und macht euch auf den langen Weg den neuen amerikanischen Traum zu leben. Übrigens steht die Abkürzung S.P.E.C.I.A.L. für die Attribute eurer Spielfigur: Stärke (Strength), Wahrnehmung (Perception), Ausdauer (Endurance), Charisma (Charisma), Intelligenz (Intelligence), Beweglichkeit (Agility) und Glück (Luck).

Die Streifzüge durch Appalachia unternehmt ihr gemeinsam mit einem normalen oder einem öffentlichen Team. Bei normalen Teams ladet ihr gezielt eure Freunde oder Bekannte ein und besteht kooperativ die Herausforderungen, in öffentlichen Teams können jederzeit andere menschliche Mitspieler zu eurer Gruppe stoßen – und diese auch wieder verlassen. Aber genug der Vorrede: Um euch den Einstieg in die riesige Welt zu erleichtern, haben wir einige nützliche Tipps und Tricks für euch zusammengetragen.

Auch, wenn die beeindruckende Spielwelt, die sich nach dem Öffnen der Tore von Vault 76 vor euren Augen öffnet, gleich zum Erkunden verführt: Trefft euch zuerst mit den beiden Abenteurern Lacey und Isela, die auf euch warten. Ihr startet so die Ärger im Wayward-Questreihe der Hauptgeschichte, die euch behutsam in die spannenden Mechaniken des Spiels einführt, euch die unterschiedlichen Fraktionen in Fallout 76 vorstellt und das Schicksal der Bewohner von Appalachia in den Fokus rückt. Und ihr lernt, wie ihr eine eigene Atomrakete zündet. Das Wissen werdet ihr garantiert noch gut gebrauchen können.

Hört euch bei den Mitgliedern der Responder-Fraktion um und übernehmt Aufträge. Eine Quest führt euch schon früh zum Flughafen Morgantown, den ihr ganz genau erkunden solltet. Denn hier findet ihr den Bauplan für einen kleinen Rucksack, den ihr an einer Rüstungswerkbank herstellt und euch mehr Beute verstauen lässt.

Lasst euch Zeit beim Erkunden der sechs Regionen von Appalachia und macht euch mit den unterschiedlichen Gegnern und Ressourcen in den Gebieten Wald, Toxic Valley, Ash Heap, Savage Divide, Moor und Cranberry Bog erst einmal vertraut. Besonders die Waldregion eignet sich ganz besonders zum Sammeln von Erfahrung und Beute. Seid ihr ein paar Stufen aufgestiegen, könnt ihr euch viel einfacher an die knackigen Herausforderungen in den anderen Regionen heranwagen.

Habt ihr eine neue Gegend entdeckt, dann erscheint ein Symbol auf der Übersichtskarte und ihr könnt eure virtuellen Schuhsohlen schonen. Gegen ein paar Kronkorken, die postapokalyptische Währung in Fallout 76, nutzt ihr die Schnellreise. Perfekt, um einen Abstecher in eine bestimmte Region zu machen, weil ihr vielleicht gerade besondere Ressourcen benötigt. Möchtet ihr in euer C-A-M-P, (dazu gleich mehr), zu Teamkameraden oder zentrale Schauplätzen wie Fort Atlas reisen, dann ist das für euch kostenlos.

Schaut euch in den Bahnhöfen die Karten an und steigt unbedingt auf die vielen Aussichtstürme, so bekommt ihr einen Überblick über interessante Bereiche einer Region. Für die eigentliche Entdeckung und Markierung auf der Übersichtskarte müsst ihr diese Orte dann aber noch besuchen, aber ihr verpasst so keine wichtigen Plätze.

Das Leben in der postapokalyptischen Welt birgt viele Gefahren: Unterschätzen solltet ihr auf keinen Fall Krankheiten, die euch dahinraffen können. Medizin und Stimpacks gehören immer in ausreichender Menge in euer Inventar, lootet also was das Zeug hält. Immer im Blick solltet ihr auch eure Anzeige für Hunger und Durst haben, wäre doch schade, wenn ihr im Eifer des Gefechts auf Kalorienzufuhr und Flüssigkeit verzichtet und so verhungert oder verdurstet. Und ganz wichtig: Kocht eure Nahrung und das Wasser ab, ihr wollt euch doch keine Krankheit durch Keime holen.

Nicht nur Keime machen eure Nahrung ungenießbar, auch abgelagerte Strahlung macht der Gesundheit schwer zu schaffen. Nehmt ihr zu viel verstrahlte Lebensmittel zu euch, dann drohen sogar Mutationen, die möglicherweise Boni bringen, aber garantiert unerwünschte Nebenwirkungen haben. Behandelt also unbedingt Essen und Trinken mit RadAway und erhöht am besten eure körperliche Widerstandskraft gegen Strahlung zusätzlich mit Chemikalien wie Rad-X.

Über das S.P.E.C.I.A.L.- System haben wir ja bereits in der Einleitung gesprochen. Bis Stufe 50 bekommt ihr bei jedem Aufstieg einen Punkt, den ihr in eines der sieben Attribute Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit oder Glück investiert. Zusätzlich erhaltet ihr Skill-Karten, die besondere Boni beinhalten. Verteilt die Punkte ganz nach eurem Spielstil und stärkt so bestimmte Fähigkeiten eures Charakters.

Ihr könnt nur ein bestimmtes Gewicht tragen, überschreitet ihr die maximale Tragekapazität, dann hat das üble Nachteile. Ihr könnt nicht mehr sprinten, Aktionspunkte verringern sich oder euch steht die Schnellreise-Funktion nicht mehr zur Verfügung. Investiert ihr erhaltene Punkte in das Stärke-Attribut, dann könnt ihr logischerweise auch mehr schleppen. Habt ihr aktuell keine Punkte zur Verteilung oder möchtet andere Attribute verbessern, dann müsst ihr Gegenstände wegwerfen, in Lagerkisten verstauen oder in wertvolle Ressourcen zerlegen.

Schon früh im Spiel könnt ihr ein eigenes Zuhause bauen und nach euren Vorstellungen einrichten. Das macht ihr mit C.A.M.P (Construction and Assembly Mobile Platform) und errichtet in der Spielwelt einen sicheren Ort. Na ja, zumindest einen ziemlich sicheren Ort, denn eure Habseligkeiten in den Lagerkisten locken bestimmt andere Spieler an, die sich an eurem Hab und Gut bereichern wollen.

Am besten sucht ihr euch einen geschützten Ort, der nicht so leicht einsehbar und am besten nur von einer Seite erreichbar ist. Ein paar unüberwindliche Felswände als natürlicher Schutz wären schon mal eine gute Idee. Seid ihr mit dem C.A.M.P.ing-Platz unzufrieden, dann packt einfach alles ein und verlegt über euren Pip-Boy das C.A.M.P an einen anderen Platz.

Nicht alle Online-Mitspieler sind nur hinter eurem virtuellen Eigentum her, gemeinsam mit Freunden oder zufälligen Gleichgesinnten machen die Erkundungstouren und Herausforderungen noch mal so viel Laune. Dazu findet ihr in normalen oder öffentlichen Teams zusammen. Ladet also entweder eure Freunde gezielt in ein normales Team ein oder öffnet euch für alle Spieler, die gerade in eurer aktuellen Welt unterwegs sind.

Auch, wenn ihr eher der Typ Einsamer Wolf seid, die täglichen Operationen sind besonders herausfordernde Missionen, die allein kaum zu meistern sind. Holt euch Hilfe und teilt die Erfahrungspunkte, zum Lohn winkt besonders seltene Beute.

Es macht nicht nur einen riesigen Spaß sich den abwechslungsreichen Events und Aktionen zu stellen, ihr könnt auch ordentlich Erfahrung und meist höherwertige Beute sammeln. Achtet auf der Übersichtskarte auf die Symbole mit dem Ausrufezeichen für zufällige öffentliche Events, die ihr allein oder gemeinsam mit anderen bestreitet. Entdeckt ihr ein Symbol, nutzt die kostenlose Schnellreise und stürzt euch ins Abenteuer.

Denkt daran: Einige hochstufige Events müssen zuerst ausgelöst werden, beispielsweise durch einen Beschuss mit einer Atomrakete oder eine besondere Schlüsselkarte aus einer Quest-Reihe vorhanden sein. Neben öffentlichen Events werden regelmäßig exklusive Community-Aktionen veranstaltet, in denen ihr doppelte Erfahrungspunkte erhaltet oder Belohnungen freischaltet. Alle Informationen findet ihr immer auf der Übersichtseite der aktuellen Saison.

Eigentlich sollte die schreckliche Apokalypse ja eine klare Warnung vor einem Atomkrieg darstellen, aber in Fallout 76 kann der Abschuss einer atomaren Rakete neue Gebiete freigeben. Arbeitet daran, Zugang zu der ultimativen Waffe zu erhalten und bombt ein Zielgebiet weg. Damit erledigt ihr auch die stärksten Gegner, die sich dort aufhalten und sammelt Trophäen. Ohne entsprechende Schutzausrüstung solltet ihr ein frisch bombardiertes Gebiet aber nicht betreten, sonst rafft euch die radioaktive Strahlung schnell dahin.

Das spannende S.C.O.R.E.-Punktesystem sorgt dafür, dass ihr besondere Belohnungen erhaltet. Möchtet ihr gerne kosmetische Gegenstände wie Skins und Outfits oder Erweiterungen für euer C.A.M.P., dann nehmt an täglichen sowie wöchentlichen Fallout 76-Herausforderungen teil und steigt immer weiter im Rang auf.