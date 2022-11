Sifu: Das Prügelspiel ist auf Nintendo Switch erschienen

PC Switch PS4 PS5

Einen Test auf GamersGlobal hat es bei dem Prügelspiel Sifu des Entwicklers und Publishers Sloclap bislang noch nicht gegeben. Dafür haben sich Anfang des Jahres Jörg und Hagen gegenseitig bei einem Redi-Rumble beharkt.

Bislang war das Spiel nur für den PC sowie die Playstation 4 und 5 erhältlich. Jetzt ist Sifu auch für Nintendo Switch erschienen. Dabei habt ihr die Möglichkeit das Actionspiel in Nintendos E-Shop oder bei einem Händler zu erwerben. Die Händlerversion nennt sich dabei Redemption Edition und wird neben dem Spiel in einem Steelbook auch eine Figur, einen Anhänger, ein Lithografie-Set und ein 160-seitiges Entwicklertagebuch enthalten, welches den Titel Behind the Art of Sifu trägt.

Solltet ihr Sifu noch nicht kennen, liest sich die Inhaltsbeschreibung wie folgt:

Sifu spielt in einer fiktiven chinesischen Stadt und führt die Spieler und Spielerinnen auf einen Rachefeldzug, der sich geschickt durch mehrere zunehmend schwierige Konfrontationen schlängelt. Um diese zu meistern, müssen die Spieler Pak Mei Kung Fu beherrschen und die Schwächen ihrer furchterregenden Feinde verstehen und für sich ausnutzen.

Alle bisher zu Sifu hinzugefügten Update-Inhalte werden auch in der Switch-Version des Spiels verfügbar sein. Abschließend könnt ihr euch noch den Trailer zur Veröffentlichung der Nintendo Switch-Fassung anschauen.