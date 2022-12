Sifu: Live-Action-Verfilmung des Prügelspiels geplant

PC Switch PS4 PS5

Das Prügelspiel Sifu des französischen Studios Slocap verkaufte sich innerhalb der ersten drei Wochen nach seiner Veröffentlichung über eine Million Mal und ist bei den kommenden The Game Awards in den Kategorien "Bestes unabhängiges Spiel", "Bestes Kampfspiel" und "Bestes Actionspiel" nominiert.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Sifu verfilmt werden soll. Geplant ist ein Live-Action-Film und der Drehbuchautor steht mit Derek Kolstad bereits auch schon fest. Der Autor ist kein Unbekannter, denn er hat schon die Drehbücher zu den abgedrehten und erfolgreichen John Wick-Filmen oder dem ähnlich gelagerten Nobody geschrieben. Kolstad wird, wie bei Nobody, ebenfalls als Produzent in Erscheinung treten.

Bei der Realisierung des Films hat sich Slocap mit dem Medienunternehmen Story Kitchen zusammengetan. Wann der Film erscheinen wird oder welche Schauspieler zum Einsatz kommen stehen noch nicht fest.