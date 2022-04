Sifu: Roadmap für 2022 zeigt kommende Inhalte des Martial-Arts-Spiels

PC PS4 PS5

Seit Anfang Februar 2022 ist das Kung-Fu-Spiel Sifu (im Redi-Rumble) erhältlich. Nachdem Entwickler Sloclap sich nach dem Release ein paar Wochen ausgeruht hat, gibt es nun eine Roadmap. Diese zeigt die kommenden kostenfreien Inhalte, die für den Titel geplant sind. Unterteilt sind sie in die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter 2022.

Demnach wird es im Frühling etwas leichter werden, die Rachestory von Sifu zu absolvieren. Denn es wird drei Schwierigkeitsstufen (Schüler, Jünger und Meister) geben. Außerdem könnt ihr in einem fortgeschrittenen Trainingsmodus weiter an euren Fertigkeiten feilen. Für all die Fashion Victims unter euch kommt außerdem die Möglichkeit, Outfits zu wechseln.

Im Sommer wird das Punktesystem von Sifu erweitert. Weiter dürft ihr durch Gameplay-Modifikatoren das Spielerlebnis an eure Vorlieben anpassen. Beispielsweise könnt ihr Bullet Time aktivieren, eure Lebenspunkte auf einen einzigen heruntersetzen oder alle Skills direkt freischalten. Zur Abrundung der Sommer-Inhalte gibt es außerdem neue Outfits.

Sobald im Herbst die ersten Blätter fallen, dürft ihr euch über einen Replay-Editor freuen. Mit diesem könnt ihr eure besten Moves festhalten und damit angeben. Passend dazu gibt es weitere Outfits und noch mehr Modifikatoren. Zum Jahresabschluss wird im Winter ein Arena-Spielmodus nachgeliefert. Was dieser genau ist, soll später im Jahr enthüllt werden. Natürlich gibt es in der neuen Jahreszeit auch neue Outfits und Modifikatoren.

Nun könntet ihr euch wundern, weil wir uns ja eigentlich mitten im Frühling des Jahres befinden. Dementsprechend dürfte das erste Update nicht mehr lange auf sich warten lassen. Einen genauen Termin nennt Sloclap dafür zwar noch nicht, die Entwickler geben aber an, dass es nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.