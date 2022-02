Sifu: Mehrere Schwierigkeitsgrade und weitere Inhalte in Planung

PC PS4 PS5

Pierre Tarno, Spieleentwickler und Mitgründer von Sloclap, dem französischen Studio, das am 8. Februar mit Sifu (zum Redi-Rumble Jörg vs. Hagen) ein forderndes Prügelspiel veröffentlicht hat, plauderte im Rahmen eines Twitch-Streams mit Steve Saylor, einem fast blinden Gamer und Twitch-Ambassador für Zugänglichkeit in Videospielen, aus dem Nähkästchen.

Dabei rutschte dem Entwickler offenbar eine noch nicht für die Öffentlichkeit gedachte Ankündigung bezüglich unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade heraus. Gleich darauf meinte dieser, die Marketingleute würden ihm nun sicher aufs Dach steigen. Geplant seien wohl neben einigen DLC-Projekten auch feedbackbasierte Änderungen in der Zugänglichkeit und der Barrierefreiheit wie beispielsweise verbesserte und skalierbare Untertitel mit und ohne Hintergrund, ein veränderbares und skalierbares HUD, ein Hoher-Kontrast-Modus auch für die Konsolenversionen und eben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Auch soll die Soundkulisse diesbezüglich überarbeitet werden.

Es soll neben einem wie auch immer gearteten Easy-Mode auch ein noch härterer Modus als besondere Herausforderung für Spieler implementiert werden, die bereits eine Woche nach Release das Spiel mehrfach durchspielen würden, ohne dass die Spielfigur auch nur ein Jahr altert. Das Alterungssystem wird etwas ausführlicher im GG-Redi-Rumble zwischen Jörg Langer und Hagen Gehritz besprochen. Ähnliche Inhalte bezüglich mehrerer Schwierigkeitsgrade hat Nintendo bereits für Metroid Dread per Update nachgereicht, wie wir erst gestern berichtet haben. Wann genau die Updates für Sifu kommen sollen, ist noch nicht bekannt. Wir können aber von einer baldigen offiziellen Ankündigung ausgehen.