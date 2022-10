OlliOlli World: DLC Finding The Flowzone erscheint am 2. November

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Für das Skateboard-Geschicklichkeitsspiel Olli Olli World (zum Spiele-Check) steht der zweite und letzte DLC auf der Startrampe: In Finding The Flowzone absolviert ihr auf abenteuerlichen Strecken erneut möglichst waghalsige Tricks. Nach dem geerdeten Radlandia und dem Weltall-Ausflug in Void Riders (zum Spiele-Check) schickt euch Entwickler Roll 7 in Finding The Flowzone in den Himmel. Als neues Element werden dabei die "Windzones" eingeführt, welche euch über Hindernisse tragen und auf bislang versteckte Routen führen.

Auf eurer Reise durch die Flowzone trefft ihr natürlich auch auf neue Charaktere. Und so begleiten euch die "berüchtigten Radmospheric Three" auf eurer Suche nach Radlantis City und ihr messt euch zwischendurch mit dem "Businessfrosch B.B. Hopper". Zudem erwarten euch neue Techniken, mehrere neue Level (auch in Radlandia) und neue kosmetische Items für euren Skater.

Erscheinen wird OlliOlli World: Finding The Flowzone am 2. November für PC, Playstation 4 und 5, Switch sowie Xbox One und Xbox Series X. Einen Eindruck zu der Erweiterung erhaltet ihr bei Bedarf in dem verlinkten Video bei YouTube-Shorts.