Für das Skateboard-Geschicklichkeitsspiel OlliOlli World (zum Spiele-Check) erschien am 15. Juni 2022 mitder erste kostenpflichtige DLC. Dieser fügt dem Titel eine neue Questline um die drei Außerirdischen Sair’Rah, Khehvyn und Pftangxi hinzu, die im Auftrag des Overlords Nebulord einen fähigen Erden-Skater suchen um ihn auf den Planeten V.O.I.D. zu bringen.Um die neuen Aufgaben in Void Riders angehen zu können, müsst ihr in Burntrock, dem dritten Gebiet des Hauptspiels, mindestens die Route 66 abgeschlossen haben. Ist das geschafft, landet dort ein Ufo und stellt euch in einem Tutorial-Level den Traktorstrahl, das herausstechende neue Spielelement in Void Riders, vor. Mit dem setzt ihr die Schwerkraft außer Kraft, indem ihr während des Fluges mit dem rechten Analogstick eures Controllers einen Grab ausführt und schnell an Höhe gewinnt.Anschließend öffnen sich drei neue Sub-Areale mit jeweils drei Levels. Schließt ihr davon mindestens zwei erfolgreich ab, erwartet euch die nächste Herausforderung. Denn die Areal-Levels müsst ihr in einem Rutsch ohne Checkpoints durchskaten. Gelingt euch dies, erlangt ihr Zutritt zu Nebulords Reich: dem V.O.I.D.. Hier erwarten euch weitere fünf Levels sowie ein Abschluss-Parcours in Nebulords „Wohnzimmer“, letzterer natürlich wieder ohne Checkpoints.Macht insgesamt 19 zum Teil knackschwere und mit Traktorstrahlen gespickte Skate-Abschnitte. Dazu kommen neue kosmetische Gegenstände für die optische Anpassung eures Charakters.Optisch und inszenatorisch bleibt Void Riders dem Stil des Hauptspiels treu. So gibt es vor jedem Abschnitt wieder eine Small-Talk-Option mit den überzeichneten Charakteren der Spielwelt. Diesmal ergänzt um Figuren, die Aussehen als stammen sie von einem anderen Planeten – oder wie sich die Entwickler halt Außerirdische vorstellen. Ich habe häufig von der Option Gebrauch gemacht, das Vorgeplänkel zu überspringen, um möglichst schnell auf die Strecke zu kommen. Wie im Hauptspiel begleitet euch auch in den neuen Levels ein elektronischer Easy-listening-Soundtrack.Freunde des Hauptspiels können bei Void Riders bedenkenlos zugreifen. Sie erhalten mehrere neue Levels, die an die spielerische Qualität von OlliOlli World anknüpfen und mit dem Traktorstrahl ein Spiel-Element hinzufügen, das die Gebiete variantenreicher und (noch) herausfordernder macht. Void Riders bietet euch auf hohem Niveau mehr vom Gleichen.Steht ihr OlliOlli World, wie ich, aufgrund der eigenwilligen Optik, dem einschläfernden Soundtrack und der schwer auszuhaltenden Inszenierung bereits kritisch gegenüber, solltet ihr euch einen Kauf gut überlegen: Denn auch hier erhaltet ihr mehr vom Gleichen.Hinzu kommt, dass der Schwierigkeitsgrad in Void Riders meinem Empfinden nach ordentlich angezogen hat. Was auch an dem neuen Element des Traktorstrahls liegt, denn der verzeiht keine Timing-Fehler. Einige Levels und das letzte Gebiet im V.O.I.D. habe ich trotz Checkpoint-System trotz dutzender Versuche nicht bewältigt. Viele Abschnitte habe ich nur geschafft, indem ich mich rein auf das Durchkommen konzentrierte und komplett auf Tricks verzichtete. Mit Spielspaß verbinde ich das Addon deshalb nicht, es verbleibt als frustige Angelegenheit in meiner Erinnerung.