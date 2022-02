PM: Roll7 zeigen euch ein paar Tricks für OlliOlli World (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor der Veröffentlichung von OlliOlli World am 8. Februar möchte das Team von Roll7 einige unserer besten Tipps für alte und neue Spieler mit euch teilen. Kuan-Ting „Tin-Tin“ Chin (Tester der Qualitätssicherung mit übermenschlichen Reflexen und göttlichen Fähigkeiten mit dem Controller) hat einige Ratschläge für erfahrene Spieler, und ich (Autor mit den Reflexen eines übermüdeten Faultiers, der vor Kurzem seinen Controller kaputtgemacht hat) habe einige Tipps für Anfänger.

Und zu guter Letzt: Egal, wie gut ihr seid, es lohnt sich immer, die Wiederholungen von Levels anzusehen und zu beobachten, was die anderen Spieler in unserem asynchronen Multiplayer-Modus so machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, jeden Level zu bewältigen. Häufig hilft es, zuzusehen, wie jemand anderes etwas Neues ausprobiert, um herauszufinden, wie man eine knifflige Herausforderung am besten angeht oder seine Punktzahl maximiert.

OlliOlli World erscheint morgen, am 8. Februar, für PS5 und PS4!