Zu Beginn eines jeden Levels erwartet euch eine statische Gesprächssequenz, die ihr abbrechen könnt.

Auf dem Weg ins Gnarvana

Im Verlauf der Story schaltet ihr auf der Karte von Radlandia immer weitere Gebiete frei.

Anspruchsvolles Skater-Leben

Bei diesem Mega-Wallride zoomt die Kamera weit raus – ein cooler Effekt!

Es gibt viel zu tun

Nach und nach schaltet ihr immer mehr Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände frei, mit denen ihr eure Spielfigur "stilvoll" ausstattet.

Skate on?

Mitliefert Entwickler Roll7 nach OlliOlli (im Spiele-Check) und OlliOlli 2 – Welcome to Olliwood (im Kurztest, Note: 8.0) das dritte Skateboard-Abenteuer ab. Neu ist, dass ihr nun einer Rahmenhandlung folgt. Und auch optisch schlägt der neue Teil mit seinem prägnanten Look einen neuen Weg ein. In meinem Check will ich aber vor allem klären, wie es um die spielerischen Qualitäten bestellt ist.Im neuesten OlliOlli-Ableger wählt ihr das nächste Level nicht mehr in Form einer Textbox an, sondern folgt einem Pfad auf einer Karte in der fiktiven Welt Radlandia. Die Map ist in Gebiete unterteilt, wobei jedes Biom einen eigenen thematischen Schwerpunkt hat. Erinnerungen an diverse-Spiele lassen sich nicht verleugnen.Eure Reise ist zudem in einen geschichtlichen Rahmen eingebettet. Wobei es sich – ich habe für diesen Check lediglich zwei Welten ausführlich erkundet – bislang um keinen besonders aufwändig gestalteten Rahmen handelt: Ihr seid vermutlich das nächste Skatewunder und macht euch auf, die fünf Skate-Götter freizuspielen, sprich: ihre Herausforderungen zu absolvieren. Vor jedem Level erwartet euch eine kurze Small-Talk-Sequenz, in der euch die Lokalmatadore des Gebiets, quasi die Einheimischen, in einer Fantasiesprache Wissenswertes zu dem Level erzählen oder neue NPC vorstellen. Größtenteils sind die Gespräche jedoch schlicht Nonsens – sie mögen witzig gemeint sein, ich hätte in der Form aber gerne auf sie verzichtet.Nach dem Vorgeplänkel geht es endlich auf die Strecke. Die ersten Levels eines jeden Gebiets erklären euch die Steuerung neuer Techniken, so dass ihr den anstehenden Herausforderungen gut entgegenskateboarden könnt. "Olliolli World ist ein superschnelles Spiel" geben mir die Entwickler während eines Ladebildschirms mit auf den Weg. Und ja, das stimmt und mit zunehmender Spieldauer wird es immer flotter und stetig komplexer.Nutze ich anfangs lediglich Rampen für Tricks, grinde ich mich schnell behände von Rail zu Rail, vollführe Wallride um Wallride, um mich erneut über Rampen und Rails dem Ziel zu nähern. Dabei reihe ich mit dem linken Analogstick komplizierte Tricks aneinander, diese Steuerungsmechanik erinnert an EAs-Reihe und hat schon in den beiden Vorgängern sehr gut funktioniert. Mit Kombos treibe ich den Punkte-Multiplikator weiter in die Höhe. So zumindest die Theorie. In der Praxis nutze ich lediglich ein überschaubares Repertoire an Tricks, bin über die regelmäßigen Checkpoints froh und freue mich, wenn ich die Ziellinie überquere.OlliOlli World gewährt mir zwar kontinuierlich Erfolgserlebnisse. Allerdings überfordern mich die echten Highscore-Techniken, wie zum Beispiel der Griff ans Bord während eines Sprunges (ausgelöst mit dem rechten Analog-Stick) und perfekt getimte Landungen per Tastendruck. Für wahre Gamepad-Künstler ist OlliOlli World dagegen eine komplexe Spielwiese.Um in der Geschichte voranzukommen, reicht es bei den einzelnen Strecken das Ziel zu erreichen. Aber bei jedem Run fordern optionale Aufgaben eure Skate-Künste. So will der (spielerfreundliche) Highscore der Lokalmatadore gebrochen, das Level ohne eine Bruchlandung bezwungen oder einfach nur die Höchstpunktzahl eines unbekannten Online-Spielers geknackt werden. Außerdem sollt ihr an bestimmten Punkten Tricks ausführen, Lebewesen fangen oder sie verschonen und einiges mehr.Viele Strecken bieten zudem alternative Routen, die meistens eine höhere Schwierigkeit aufweisen. Auf manchen dieser Umleitungen trefft ihr NPCs, die euch Zugang zu weiteren, besonders fordernden Levels bieten. Neben dem Ruhm und einem besonders hohen Score verdient ihr euch mit dem Abschließen der Aufgaben neue Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr das Aussehen eures Charakters individualisiert.OlliOlli World geht optisch einen neuen Weg und verabschiedet sich von dem einfachen und geradlinigen Grafik-Stil der Vorgänger. Die Welt, euer Charakter und die Levels sind comic-hafter, überzeichneter und aufregender, die Optik erinnert frappierend an die Cartoon-Serie. Auf den Strecken passiert immer irgendwas, ihr interagiert mit verschiedenen Elementen, wechselt die Ebenen, die Action zoomt rein und raus. Seid ihr einmal richtig in Fahrt, ist OlliOlli World ein eindrucksvolles und spektakuläres Erlebnis!Meinen positiven Gesamteindruck trüben lediglich die Inszenierung und das Drumherum. Beides nenne ich mit viel Wohlwollen nett, für mich kratzt das Ganze aber knapp an der Grenze zum Unerträglichen. Nicht glücklich werde ich auch mit dem Soundtrack. Die Ambient-/Easy-Listening-Elektromelodien treffen nicht nur nicht meinen Geschmack, sie passen für mich auch nicht zum rasanten Spielablauf.Die mitreißenden (und stellenweise richtig fordernden) Fahrten auf dem Skateboard stehen aber klar im Vordergrund. Wer ein schnelles, abwechslungsreiches und stellenweises sehr knackiges Arcade-Skateboard-Spiel sucht, greift bei OlliOlli World zu. Skate on!