OlliOlli World erschienen

Ab heute könnt ihr euch mit der digitalen Version von OlliOlli World aufs Skateboard stellen. Das Action-Skateboard-Jump'n'Run von Roll7 un dPrivate Division ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Playstation 4 und 5 sowie die Nintendo Switch erhältlich. Ihr rollt und springt darin durch die Welt von Radlandia um zur Skateboard-Legende zu werden. Die Standardversion kostet 29,99 Euro. Die Rad Edition für 44,99 Euro enthält auch die beiden kommenden Erweiterungen und das "Alien-Begegnung-Skatedeck". Den offiziellen Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die Steuerung und das Leveldesign sollen das Spiel einerseits für Neulinge zugänglich machen, aber auch für Profis, die Combo-Runs freischalten wollen, eine Herausforderung darstellen. Euren Skater könnt ihr unter anderem mit Posen, Kleidung und Ausrüstung individualisieren. Jede Strecke soll euch alternative Routen bieten, außerdem gilt es, Belohnungen freizuschalten und Nebenquests zu erfüllen.

In der Gnarvana-Liga könnt ihr euch mit anderen Spielern messen, in dem ihr um den Highscore in den täglichen Herausforderungen wetteifert. Außerdem könnt ihr im Gnarvana Portal selbst Levels erstellen und plattformübergreifend teilen.