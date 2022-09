PM: All Hallows‘: Das Land der verlorenen Träume ruft … (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

und was könnte furchterregender sein, als eine Fegefeuer-Dimension, die von halbfertigen Ideen und vergessenen Konzepten heimgesucht wird? Unsere jährliche in Dreams erstellte Halloween-Feier öffnet bald ihre Tore für euch – und all eure so herzlos aufgegebenen WIPs, ihr Monster –, um euch im Land der verlorenen Träume willkommen zu heißen.

Dieses Jahr haben wir alle in der Dreams-CoMmunity gebeten, seltsame und ungewöhnliche Lichtungen zu entwerfen, die die Spieler in unserem Wald der Finsternis erkunden können, und verfluchte Kleinode, die die Essenz eurer kreativen Energie repräsentieren. Und Mannomann, davon habt ihr ganz schön viel. Uns sind ein paar wirklich unerklärliche Dinge unter die Augen gekommen. Die kosmische Leere wird dieses Jahr jede Menge zu futtern haben.

hören wir euch jammernd und zähneknirschend rufen (damit solltet ihr wirklich aufhören, das tut den Zähnen überhaupt nicht gut). Und mit großer Freude können wir jetzt bekannt geben, dass All Hallows‘: Das Land der verlorenen Träume ab dem 20.Oktober 2022 live in Dreams an den Start gehen und Besichern offenstehen wird! (Es wird eine Internetverbindung benötigt, um Online zu spielen)

Was euch dort erwartet? Hier ein kleiner Einblick in einige der Hauptattraktionen des Gebiets …

Das Land der verlorenen Träume ist ein sonderbarer Ort mit einer fantastischen und nervenzerreißenden Geschichte, die es zu enthüllen gilt. Auf eurer Hauptquest werdet ihr vielen merkwürdigen Charakteren begegnen und aus der Klemme helfen, während ihr umherschleicht, Rätsel löst und noch vieles mehr. Einige Gesichter werden euch vielleicht sogar bekannt vorkommen, wenn ihr der Entwicklung von Dreams schon länger folgt …

Dieses erkundbare Waldgebiet ist einer der schönsten und unberechenbarsten Orte im Land der verlorenen Träume und birgt allerlei interaktive, von der Dreams-Community erstellte Kuriositäten. Macht doch mal einen kleinen Spaziergang! Seht euch an, was es alles zu sehen gibt! Grübelt nicht groß darüber nach, was im Gebüsch lauern könnte!

Möchtet ihr ein bisschen Kultur in euch aufsaugen? Dann seid ihr hier genau richtig. Das Land der verlorenen Träume hält eine fabelhafte Sammlung aus verfluchten Kleinoden bereit, allesamt von Träumern handgefertigt. Ihr werdet an ein paar sehr seltsam aussehenden Orten nachsehen müssen, um sie zu finden, aber uns wurde versichert, dass euch dort wahrscheinlich keine große Gefahr droht, solange ihr gegen Tetanus geimpft seid.

Wir kratzen hier aber nur an der Oberfläche – es gibt im Land der Träume nämlich noch viel mehr zu entdecken, wenn es nächsten Monat in Dreams erscheint. Gäbe es doch bloß so etwas wie einen Reiseführer für Besucher, der ihnen ein paar Informationen liefern würde und von einer echten Tourismusorganisation erstellt worden wäre. Das wäre echt praktisch. Na, dann haltet doch einfach mal in unserem Redaktionsblog Der Wichtelkurier Ausschau nach so etwas.

Streams und Schrecken!

in dem wir das komplette Event durchspielen und uns jede Menge von den tollen Sachen ansehen werden, die uns die CoMmunity bereitgestellt hat.

Der zweite Stream (am 21. Oktober um 18:00) wird eine eher allgemeine Gruselsession: Wir werden einige der schaurigsten Spiele spielen, die es in Dreams gibt, damit ihr ordentlich was zu lachen bekommt, wenn wir uns die Seele aus dem Leib schreien, während Monster Jagd auf uns machen. Und ja – wir werden dabei Kostüme anhaben.

dass ein paar ziemlich furchterregende Dinge dabei herauskommen werden. Die Resultate werden in der Erscheinungswoche von All Hallows‘: Das Land der verlorenen Träume spielbar sein, also keine Angst: Nächsten Monat wird Dreams mit jeder Menge Sachen aufwarten, die euch eine richtig schöne Gänsehaut bescheren werden.

All Hallows‘: Das Land der verlorenen Träume zum Leben zu erwecken, und wir können es kaum erwarten, dass ihr selbst auf Entdeckungsreise durch diesen Ort geht, wenn das spielbare Event am 20.Oktober im Spiel erscheint. Im Gegensatz zu all den vernachlässigten Ideen, die im Land der verlorenen Träume vor sich hin vegetieren, wird dieses Erlebnis einfach … unvergesslich werden.