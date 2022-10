PM: Besucht noch heute All Hallows‘: Das Land der verlorenen Träume! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

um sich der Leere hinzugeben … oder, wie wir es nennen, dem Land der verlorenen Träume. Richtig: Das diesjährige Halloween-Event, All Hallows‘: Das Land der verlorenen Träume, ist jetzt in Dreams zum Spielen verfügbar.

sich in die passende Stimmung für Halloween zu bringen, als dieses gruselige und kreative Fegefeuer zu erkunden, das mit seltsamen Quests, merkwürdigen Charakteren und von der CoMmunity geschaffenem interaktiven Vergnügen gefüllt ist? Nein. Nein, das gibt es nicht! Und wenn ihr uns nicht glaubt, solltet ihr Dreams auf eurer PlayStation-Konsole starten und dann „Das Land der verlorenen Träume“ spielen, um es entweder zu bestätigen oder zu dementieren. Das ist nur fair!

Es gibt so viel zu sehen im Land der verlorenen Träume. Fordert einen König zu einem Brettspiel von zweifelhafter Qualität heraus. Lasst euch von seltsamen, kleinen Robotern abzocken. Bewundert die verfluchten Kleinode und schreit euch die Seele auf eurem Weg durch den Gruselwald aus dem Leib! Und vielleicht – nur vielleicht – entkommt ihr der Entwicklungshölle ein für alle Mal …

Möchtet ihr mehr Infos darüber, was euch dort erwartet? Dann habt ihr Glück: Wir von Media Molecule sind in den Besitz einer Reisebroschüre gekommen, in der viele der Hauptattraktionen des Landes der verlorenen Träume in erschreckendem Detail beschrieben sind. Ehrlich gesagt, scheint dieser Ort eine seltsame Wahl für ein „Urlaubsziel“ zu sein, aber das Reisebüro D.Tours sieht vertrauenswürdig genug aus – sie haben sogar ein Logo. Welches böse Unternehmen hatte schon jemals ein Logo?! Genau.