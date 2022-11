PM: Dreams: Der Start der 4. jährlichen Impy Awards (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jedes Jahr feiern die Impy Awards euch, die Dreams coMmunity, und all die unglaubliche Arbeit, die ihr innerhalb und außerhalb des Dreamiverses geleistet habt. Für uns ist das Zusammenstellen der Show, die das letzte Jahr von Dreams darstellt, das Highlight des Jahres – und genauso soll es auch Anfang nächsten Jahres mit den 4. jährlichen Impy Awards sein.

Heute freuen wir uns, euch erzählen zu können, dass die Nominierungen für die 4. jährlichen Impy Awards offen sind. Dieses Jahr könnt ihr euch selbst oder andere Dreamer in den 23 Kategorien vorschlagen. Daraus werden Auswahllisten erstellt, über die eine Gruppe von Juroren entscheiden wird (oder traditionell eine Abstimmung der comMunity). Ihr könnt hier eure Nominierungen einreichen.

Was die Kategorien betrifft nehmen wir gerne das Feedback nach den letzten Impy Awards an und entwickeln sie, um alle Bereiche von Dreams besser darzustellen. Dieses Jahr sieht es aus als hätten wir die definitive Liste gefunden. Also ohne weiteres Drumherum, hier die Kategorien der 4. jährlichen Impy Awards:

Schöpfer/Team des Jahres: Dieser Impy zeichnet den Schöpfer oder das Team von Erschaffern an, die im letzten Jahr am hellsten im Dreamiverse geleuchtet haben, weil ihre Schöpfungen immer wieder die Aufmerksamkeit von Dreamern auf sich gezogen haben und ihnen Lust auf mehr machten.

Schöpfung des Jahres: Mit diesem Impy zeichnen wir eine besondere Schöpfung aus, die in diesem Jahr im Dreamiverse geschaffen wurde. Diese Topschöpfung sticht in vielen Bereichen hervor und bringt uns eine beeindruckende Erfahrung, die wir als eine der besten im Dreamiverse anerkennen müssen.

Ausgezeichnete künstlerische Leitung: Dieser Impy zeichnet eine Kreation aus, die sich durch ein professionelles, konsistentes Qualitätslevel und seinen Stil in visuellem und künstlerischem Design auszeichnet.

Ausgezeichnete Umgebungskunst: Dieser Impy zeichnet die stärkste Umgebungskunst in Dreams aus, in der wir besonderes Design der Assets, Worldbuilding und außergewöhnlichen Einsatz von Beleuchtung und Stil erkennen.

Exzellente Erzählung: Dieser Impy zeichnet eine Schöpfung mit einem überzeugenden Narrativ aus, in der eine Geschichte und die Entwicklung des Plots gekonnt entwickelt werden.

Exzellente Skulptur: Dieser Impy zeichnet eine Skulptur im Dreamiverse aus, die ein meisterliches Beispiel dessen ist, was mit Dreams Skulptur-Werkzeugen erreicht werden kann.

Exzellente Animation: Dieser Impy zeichnet eine Kreation mit der besten Darstellung von Bewegungen in Dreams aus – ob durch eine Puppe, einen Kurzfilm oder gut gemachte Spielanimationen.

Exzellentes Gameplay: Dieser Impy erkennt eine Kreation an, die gut gemachtes, gekonnt ausgeführte Gameplay-Ideen und -Mechaniken zusammenbringt und so eine wirklich großartige Erfahrung für Spieler liefert.

Originellstes Gameplay: Dieser Impy zeichnet eine Kreation aus, die eine wirklich originelle und einzigartige Gameplaymechanik zeigt.

Exzellentes Charakterdesign: Dieser Impy zeichnet einen Charakter in Dreams aus, der meisterlich konstruiert und mit viel Persönlickeit und Originalität ausgestattet ist.

Exzellentes Audiodesign: Dieser Impy zeichnet eine Schöpfung mit kreativem und gut gemachtem Audio Design aus.

Exzellentes Voice-Acting: Dieser Impy zeichnet einen Schöpfer aus, der mit seiner Stimme eine Schöpfung besonders gemacht hat. Beispielsweise als Sprecher eines Charakters oder durch Erzählung.

Exzellentes VR: Dieser Impy zeichnet eine Dreams-VR-Schöpfung aus, die eine wirklich gute virtuelle Realität erschafft und ein großartiges Beispiel dafür ist, was mit Dreams und den VR-Tools möglich ist.

Musikalischer Track des Jahres: Dieser Impy zeichnet ein exzellentes Musikstück aus, das in Dreams komponiert und erschaffen wurde.

Musiker des Jahres: Dieser Impy zeichnet einen Dreams-Audioschöpfer aus, der ein ausgezeichnetes Verständnis der Audiotools in Dreams gezeigt hat und Musik von höchster Qualität geschaffen hat – beispielsweise Musik oder die Musik für Spiele.

ComMunity Star: Dieser Impy zeichnet ein einzelnes Mitglied der Dreams comMunity aus, das für die gesamte comMunity weit über das normale Level hinausging. Der Award kann an einen Streamer, Kurator, Podcaster, Schöpfer oder Fan-Site-Editor gehen – jemanden, der absolut für Dreams steht!

Hilfreichster Dreamer: Dieser Impy zeichnet die Beiträge eines Individuums aus, die helfen, im Dreamiverse Wissen zu verbreiten. Ob durch Streams, Zusammenarbeit, in-Game-Tutorials, comMunity-Gespräche oder andere Arbeit – diese Person hat anderen geholfen, ihr Potenzial auszuschöpfen!

CoMmunity Collaboration: Dieser Impy zeichnet ein Event der coMmunity aus, bei dem andere Dreamer eingeladen werden, mitzuarbeiten und etwas Großes zu erschaffen.

Breakthrough Dreamer: Dieser Impy zeichnet einen Dreamer aus, der 2022 ins Dreamiverse gekommen ist und seither mit seinen Kreationen oder Beiträgen zur coMmunity Einfluss auf die coMmunity hatte.

Beiträge übers Dreamiverse hinaus: Dieser Impy zeichnet ein Mitglied der coMmunity aus, das das Dreamiverse auch außerhalb von Dreams feiert und teilt. Beispielsweise durch Blogs, Videos, Streaming oder Podcasts.

Kurationsstar: Dieser Impy zeichnet ein coMmunity-Mitglied aus, das die besten Kollektionen und Beiträge hat, die Kreationen im Dreamiverse herausstellen.

Innovative Schöpfung: Dieser Impy zeichnet einen Schöpfer oder eine Schöpfung aus, die die Grenzen des möglichen mit den Dreamstools ausdehnt – ob durch eine einzigartige Anwendung der Werkzeuge oder die Entwicklung einer Idee, die die Grenzen der Schöpfung erweitert.

Entwicklung einer Erfahrung: Dieser Impy zeichnet eine Schöpfung im Dreamiverse aus, die sich im letzten Jahr signifikant weiterentwickelt hat – auch wenn sie schon zu Zeiten der Dreams beta begann.Und wir wollen nicht zu viel versprechen, aber wir haben ein paar wirklich gute Ideen für die 4. jährlichen Impy Awards. Die sind noch nicht ganz bereit für die Veröffentlichung, aber bleibt dabei und folgt uns über Social Media und Nachrichten im Spiel, um aktuelle Infos zu den Impys zu bekommen! In der Zwischenzeit, denkt ans Nominieren!