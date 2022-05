PM: Die DreamsCom ist zurück! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

die Rückkehr der DreamsCom – der jährlichen virtuellen Messe in Dreams – anzukündigen. Das Event stellt die Dreams-Community in den Mittelpunkt und gibt jedem im Traumiversum die Chance, die eigene Dreams-Identität zu präsentieren – von Spieleentwicklern über Musiker bis zu Streamern, Filmemachern und allem dazwischen.

Die DreamsCom ‘22 öffnet diesen Sommer ihre Tore und während ich das hier schreibe, ist das Team fleißig dabei, an der diesjährigen Show zu werkeln. Natürlich sind die Stände und Präsentationen der Community ein unglaublich wichtiger Teil der DreamsCom. Deshalb freuen wir uns, heute in die Kreativphase zu starten, an der sich jedermann beteiligen kann. Ich erzähle noch etwas zu den Neuerungen dieses Jahr, aber wenn ihr es gar nicht abwarten könnt, besucht unsere Website, um loszulegen.

Die Kreativphase für die diesjährige DreamsCom läuft vom 26. Mai 2022 bis zum 12. Juni 2022. Ab dem 26. Mai können die Schöpfer ihre Stände und Spieldemos über indreams.me einreichen.

Ihr kennt die DreamsCom noch nicht? Seht euch unten die Screenshots der Messe im letzten Jahr an, um einen Vorgeschmack zu bekommen.

Fotos der DreamsCom vom letzten Jahr

Einer der häufigsten Punkte, der im Feedback zur DreamsCom der letzten beiden Jahre genannt wurde, war, dass die Stand-Vorlagen, die wir unseren Schöpfern zur Verfügung stellen, nicht so wandlungsfähig sind, wie sie sein könnten. Für die DreamsCom ‘22 bieten wir euch deshalb verschiedene Optionen an, von denen ihr Remixe erstellen und mit denen ihr experimentieren könnt.

Dieses Jahr habt ihr die Wahl aus:

Messestand

Audiostand

Wir sind uns sicher, dass diese neuen Vorlagen noch mehr Community-Mitglieder dazu anregen werden, sich an der DreamsCom zu beteiligen, und die Messe so größer wird als je zuvor. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur DreamsCom oder der Kreativphase für dieses Jahr habt, könnt ihr euch natürlich gerne in den sozialen Medien oder in unseren Livestreams an uns wenden!