PM: Die DreamsCom 22 beginnt heute (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Auf eine fantastische DreamsCom, Leute! Heute ist es so weit – die DreamsCom ‘22 hat offiziell ihre (virtuellen) Türen geöffnet und alle Spieler im Traumiversum können endlich entdecken, was die Show in diesem Jahr zu bieten hat.

Mit über 200 Ständen, die von wundervollen Leuten aus der Dreams-CoMmunity gestaltet wurden, ist die diesjährige Messe größer und besser als je zuvor und präsentiert alles von der neuesten Musik bis hin zu den aufregendsten neuen Spielen, die die Community zu bieten hat. Das Team von Media Molecule hat sein Herzblut in eine Show mit brandneuem Look und Feeling gesteckt, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Hinter jeder Ecke warten auf euch neue, spannende Dinge.

Wollt ihr euch in die DreamsCom ‘22 stürzen?Dazu müsst ihr nur genau diese Worte hier anklicken. Ihr könnt die Messe auch eurer „Später spielen“-Warteschlange hinzufügen, damit sie euch erwartet, wenn ihr eure Konsole anschmeißt.

Seht euch hier ein paar Screenshots von der Ausstellungsfläche an:

Der glorreiche Eingang zum Ausstellungsbereich der DreamsCom ‘22.

Eine Aufnahme der Fotokabine der DreamsCom ‘22.

Der Wichtelkurier-Bereich der DreamsCom ‘22 mit Streaming-Zeitplan.

Eine prächtige Außenansicht des Gebäudes der DreamsCom ‘22.

Einige der vielen, vielen, VIELEN Stände, die ihr auf der DreamsCom ‘22 finden werdet. Ist das ein Eisstand, den wir da sehen?

Ein wundersamer Stand der DreamsCom ‘22 im Stil eines amerikanischen Diners.

Die ganze Woche über werden wir jeden Tag ab 17:00 Uhr MESZ live auf Twitch mit verschiedenen CoMmunity-Schöpfern sprechen und einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit werfen. Für den heutigen Stream (Dienstag, 26.) haben wir einige Mitglieder des Teams von Media Molecule eingeladen, um Neuigkeiten über ihre verschiedenen Projekte zu erfahren – von spannenden Partnerschaften bis hin zu kommenden Updates für unsere Kreativwerkzeuge!

Ihr seid nicht an eurer PlayStation-Konsole, wollt aber trotzdem an den DreamsCom-Feierlichkeiten teilhaben? Dann schaut euch unser Begleitmagazin des Wichtelkuriers zur DreamsCom ‘22 an, um mehr über das diesjährige Event und unsere Schöpfer zu erfahren, von einigen Molecules zu hören und nebenbei ein paar Rätsel zu lösen!

Bei der DreamsCom geht es vor allem darum, die Kreativität und Leidenschaft der Dreams-CoMmunity zu feiern, und wir hoffen, dass euch die diesjährige Messe gefällt. Egal ob ihr etwas ausstellt oder euch nur umschaut, es ist für jede Art von Träumer etwas dabei!