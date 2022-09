TGS22: Star Ocean - The Divine Force mit Demo und neuem Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Publisher Square Enix und Entwickler tri-Ace haben im Rahmen der Tokyo Game Show 2022 einen neuen, fast sechs minütigen Gameplay-Trailer zu Star Ocean - The Divine Force veröffentlicht. Der neueste Ableger der Star Ocean-Reihe verbindet ein Fantasy-Szenario mit einem Science-Fiction-Setting, die ihr in Form zweier Figuren des Spiels getrennt erleben und im Laufe der Story zusammenführen könnt.

Im Trailer, den wir euch unter der News eingebunden haben, wird außerdem der Titelsong "Pandora" von der japanischen Rockgruppe HYDE vorgestellt. Eine spielbare Demo, die euch laut Publisher über zwei Stunden beschäftigen soll, wird am 20. September 2022 für PS4, PS5, XSeries und XOne erscheinen. Von einer PC-Demo ist bislang nicht die Rede. Star Ocean - The Divine Force soll am 27. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, XBox Series und Xbox One erscheinen.