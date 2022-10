Star Ocean - The Divine Force: Launch-Trailer erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Star Ocean - The Divine Force ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Square Enix hat heute den sechsten Teil der Star Ocean-Reihe veröffentlicht. Gleichzeitig wurde ein letzter Trailer veröffentlicht, der euch Lust auf das JRPG machen soll.

Star Ocean - The Divine Force lässt euch die serientypisch für sich allein stehende Geschichte von Raymond Lawrence erleben, der nach dem Absturz seines Raumschiffes auf dem Planeten Aster IV zufällig auf Prinzessin Laeticia trifft und mit ihr gemeinsam ein „episches“ Abenteuer bestehen muss. Zur Rettung des Königreiches von Aucerius könnt ihr die Welt erforschen, Handel treiben und diverse Spezial-Kräfte erlernen. Außerdem müsst ihr mit eurer bis zu vier Mitgliedern großen Party auch jede Menge actionbetonte Kämpfe bestehen, die ihr aber zur strategischen Planung jederzeit pausieren könnt. Das einminütige Video, dass euch einen kurzen Eindruck von der Story, den Zwischensequenzen, dem Kampfsystem und der offenen Spielwelt gibt, haben wir unter diesen Zeilen verlinkt.

Star Ocean - The Divine Force ist am 27.10.2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X/S erschienen.