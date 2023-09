TGS23: Star Ocean The Second Story R per Demo vor Release spielbar

PC Switch PS4 PS5

Auf der Tokyo Game Show 2023, am Stand von Publisher Square Enix war erstmals das Remake eines echten PlayStation-1-Klassikers per Demo anspielbar. Star Ocean The Second Story R ist eine umfassende Neuauflage des 1998 in Japan und zwei Jahre später auch in Deutschland erschienenen JRPG-Exklusiv-Titels Star Ocean - The Second Story. Der zweite Teil des Super-Famicom-Klassikers Star Ocean von 1996 erhielt bislang lediglich eine PSP-Umsetzung im Jahre 2008.

Das aktuelle Remake wird vom Entwicklerstudio Gemdrops unter der Leitung von Game Director Yuichiro Kitao von Grund auf neu entwickelt und um einige neue Elemente erweitert. Die neu gestalteten Charaktermodelle bleiben zwar weiter 2D-Figuren, ähnlich wie in Octopath Traveler oder Triangle Strategy, die Spielwelt wird jedoch komplett in 3D dargestellt, sodass ein 2,5D-Gesamteindruck entsteht. Die Zufallskämpfe gehören auch der Vergangenheit an, denn Gegner bewegen sich nun sichtbar durch die Spielwelt. Auch werdet ihr NPCs außerhalb euer Party mit in die Kämpfe holen können, das Feature nennt sich dann "Assault Action" und es wird ein "Break System" geben, dass Gegner staggert und euch mehr Schaden machen lässt.

Die Demo ist für PC und PlayStation 4 und 5 herunterladbar. Star Ocean The Second Story R soll bereits am 2. November 2023 für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Die PC-Version erscheint einen Tag später, am 3.11.2023. Den letzten Gameplay-Trailer von kurz vor der TGS23 mit einer Laufzeit von knapp achteinhalb Minuten haben wir euch unter der News eingebunden. Darin werden euch so einige Eindrücke vom Spiel präsentiert und zahlreiche Features genauer erklärt.