Star Ocean - The Divine Force: Neuer Serienteil erscheint 2022

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Seit 1996 existiert die Star Ocean-Reihe, feiert also in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. In dieser Zeit sind fünf Hauptteile sowie ein Spin-Off und ein Mobile-Teil erschienen. Wie Publisher Square Enix und Entwickler tri-Ace nun bekannt gegeben haben, erscheint 2022 mit Star Ocean - The Divine Force der nächste Ableger der Serie.

Die Story wird Elemente von Science Fiction und Fantasy vereinen. Es wird zwei Protagonisten geben: Raymond, der Kapitän des Handelsraumschiffes Ydas und Latericia, eine Prinzessin eines unterentwickelten Planeten. Entworfen wurden die Figuren vom Künstler Akiman, der bereits an Star Ocean - Integrity and Faithlessness und diversen Street Fighter-Teilen mitgearbeitet hat.

Die Spielwelt ist laut den Entwicklern sehr groß, ihr sollt viel Raum zur Erkundung haben. Zu diesem Zweck könnt ihr euch auch fliegend bewegen und aus der Luft auf Gegner herunterstürzen. Die Kämpfe werden serientypisch schnell und actionreich ablaufen, dabei verspricht tri-Ace aber, dass sie auch einsteigerfreundlich gehalten sein sollen. Zufallskämpfe wird es nicht geben, ihr seht die Gegner direkt auf in der Spielwelt und die Auseinandersetzungen starten nahtlos.

Erscheinen wird Star Ocean - The Divine Force auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und dem PC via Steam. Einen ersten Blick auf das Spiel könnt ihr im Announcement-Trailer werfen, den ihr unterhalb dieser News findet.